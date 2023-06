Was wurde aus Franz Fuchslueger?

1971 geboren, fing der Ybbsitzer Franz Fuchslueger mit 15 Jahren bei den Pfadfindern an. Er absolvierte eine Werkzeugmacherlehre bei der Firma Welser und besuchte anschließend die Krankenpflegeschule in Wien, wo er bis 2004 auf der Kinderintensivstation tätig war. Für die Pfadfinder pendelte er aber jede Woche nach Ybbsitz. Der Großstadt kehrte er schließlich ganz den Rücken, da er im Ybbstal seinen Hobbys, wie dem Wandern, besser nachgehen konnte. Seit 2004 arbeitet Fuchslueger auf der Intensivstation und beim Herzkatheter am Klinikum Waidhofen. Bis 2016 war er Nikolaus bei den Pfadfindern und wechselte nach mehr als 30 Jahren als Leiter in den Elternrat. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie, Gartenarbeit und mit Trampolinspringen.