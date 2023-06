Was wurde aus Geschäftsfrau Rosemarie Kamleitner?

1954 als Tochter eines Hufschmiedes in Ybbsitz geboren, absolvierte Rosemarie Kamleitner nach ihrer Pflichtschulzeit eine kaufmännische Lehre und betrieb später gemeinsam mit ihrem Mann die Eisenhandlung Kremayr in Ybbsitz. 1991 eröffnete sie ein Jeans- und Modegeschäft in der Marktgemeinde, welches sie zehn Jahre lang führte. Danach arbeitete sie noch neun Jahre bei Vögele in Kematen, bevor sie 2013 den Ruhestand antrat. Seither ist sie vor allem mit ihrer Familie, die mittlerweile auch zwei kleine Enkelkinder umfasst, sowie mit ihrer kulturellen Tätigkeit beschäftigt. Seit 48 Jahren ist Kamleitner Mitglied beim Chor Ybbsitz, wo sie die letzten Jahre auch als Kassierin tätig war. Seit 2014 macht sie auch Führungen im Ferrum Ybbsitz.