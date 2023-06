Was wurde aus Pfadfinderleiter Hans-Jörg Pöchacker?

Seit seinem zehnten Lebensjahr 1986 war Hans-Jörg Pöchacker bei den Pfadfindern Ybbsitz. Sein erstes Auslandslager in Polen zur Zeit des Eisernen Vorhangs hat ihn geprägt. Er lernte dort über den Tellerrand zu schauen – dass ihm Leute aus anderen Kulturkreisen wohlgesonnen sind. Der gelernte Chemielabortechniker leitete nicht nur die Ybbsitzer Pfadfinder, sondern später auch in Dornbirn, wo er eine Ausbildung als Textilveredler machte und in Wien, wo er berufsbegleitend die Matura absolvierte. Dazwischen erkundete er in mehreren Auszeiten die Welt. Nun wohnt der Teamleiter des chemischen Labors der Voest in St. Peter. Die Flüchtlingsthematik motivierte ihn, wieder Pfadfinderleiter in Waidhofen zu werden, wo weltweite Verbundenheit zählt.

