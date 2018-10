Herr Bürgermeister, Sie sind nun seit zwei Wochen im Amt. Wie ist es Ihnen bislang ergangen? Haben sich Überraschungen aufgetan?

Bürgermeister Gerhard Lueger: Nein, große Überraschungen waren noch nicht dabei. Ich habe die ersten 14 Tage aber festgestellt, dass das Arbeitspensum als Bürgermeister enorm ist. Von einem Acht-Stunden-Tag bzw. einer 40-Stunden-Woche ist man da weit entfernt. Aber ich habe natürlich schon im Vorhinein gewusst, dass man viel Zeit in das Bürgermeisteramt investieren muss.

Was hat Sie ursprünglich zur Politik gebracht?

Lueger: Ich war schon in meiner Gymnasiumszeit sehr politikinteressiert und habe mit meinen Schulkollegen viel über Politik gesprochen. Mich hat damals schon fasziniert, was die Politik kann, für was sie zuständig ist und wie das abläuft. Die Gemeindepolitik habe ich als Jugendlicher aber noch nicht so wahrgenommen. Als ich dann aus Wien zurück nach Ybbsitz gekommen bin und bei der Gemeinde beschäftigt war, war ich dann nahe an der Gemeindepolitik dran und bin dann auch relativ schnell da reingekommen.

Wann haben Sie sich dafür entschieden, das Bürgermeisteramt zu übernehmen?

Lueger: Es gab vor einem Jahr Gespräche, wer die Nachfolge von Josef Hofmarcher antreten werde und da ist auch immer wieder mein Name gefallen. Als ich dann gefragt wurde, ob ich es nicht machen wolle, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wir haben das dann parteiintern abgesprochen und dann im Frühjahr ist die Entscheidung gefallen.

Bei der Wahl zum Bürgermeister haben Sie vom Gemeinderat breite Zustimmung bekommen.

Lueger: Ja, es ist schön, wenn man weiß, man wird nicht alleingelassen und kriegt auch von den anderen Fraktionen Unterstützung. Der Bürgermeister alleine kann ja auch nicht alles machen, der braucht seinen Gemeinderat.

Sie sind seit 23 Jahren für die ÖVP im Ybbsitzer Gemeinderat tätig. Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen bisher?

Lueger: Die Zusammenarbeit hat immer gut funktioniert; es liegt mir auch daran, das weiterzuführen. Ich kann mit allen Fraktionen reden, das ist für mich wichtig. Wenn es Kritik gibt, dann muss man damit umgehen. Grundsätzlich suche ich immer den Konsens.

Die ÖVP hat in Ybbsitz derzeit eine komfortable Mehrheit. 2020 stehen die nächsten Gemeinderatswahlen an. Haben Sie diese schon im Blick und welches Ziel setzen Sie sich?

Lueger: So stark im Blickpunkt hab ich diese Wahl noch nicht, aber natürlich wird man sich nächstes Jahr auf die Wahl einstellen. Ich werde versuchen, ein gutes Team aufzustellen. Die ÖVP hat ja schon sehr gute und engagierte Gemeinderäte, da bin ich sehr zuversichtlich. Die Basis ist also sehr gut und wir werden schauen, dass wir stärker werden.

Welche zentralen Projekte in Ybbsitz werden nun auf Sie als Bürgermeister zukommen? Lueger: Projekt Nummer eins ist der Hochwasserschutz. Hier müssen wir wirklich weiterkommen. Derzeit laufen die Gespräche zum Bau eines Rückhaltebeckens beim Prollingbach. Da sind wir gerade intensiv mit der zuständigen Stelle für Wildbachverbauung im Gespräch und führen Anrainergespräche. Ich erwarte mir da einen Baubeginn in den nächsten ein bis zwei Jahren. 2025 sollte das Becken in Betrieb sein. Es geht hier schließlich um die Sicherheit der Bevölkerung. Daneben werden immer wieder kleinere Arbeiten in der Schwemmau erledigt. Und dann brauchen wir ein zweites Rückhaltebecken bei der Schwarzen Ois. Das ist ein Riesenprojekt. Erst wenn wir beide Rückhaltebecken geschaffen haben, haben wir in Ybbsitz wieder die Möglichkeit, uns baulich weiterzuentwickeln.

Bei der Aufschließung von Baugründen konzentriert man sich deshalb derzeit auf den Bereich Richtung Waidhofen?

Lueger: Ja, ein Bereich in Ederlehen wurde bereits aufgeschlossen, da stehen auch schon die ersten drei Häuser. Weitere drei sind geplant. Und auch in der Steinmühle beabsichtigt ein Liegenschaftseigentümer, Bauland zur Verfügung zu stellen. Aber auch am Knieberg gibt es die Überlegung, noch Bauparzellen zu schaffen. Ein weiteres Wohnprojekt ist im Hafnerhaus geplant. Dieses wollen wir für junges Wohnen zur Verfügung stellen. Wir haben ja gerade mit dem Haus des Lebens ein ganz tolles Wohnprojekt für die ältere Generation verwirklicht. Jetzt wollen wir schauen, dass wir für junge Leute günstigen Wohnraum schaffen.

Wie läuft der Glasfaserausbau?

Lueger: Die Arbeiten im Ortskern und im Siedlungsbereich sollen heuer fertiggestellt werden. Dann soll der ländliche Raum folgen. Hier wird nun die Gemeinde, nicht die nöGIG, als Bauherr bei der Verlegung der Rohre fungieren. Wenn alles fertig ist, verkaufen wir dann das Netz weiter an die nöGIG. Ziel ist, dass 2021 auch der ländliche Raum flächendeckend mit schnellem Internet versorgt ist.

Die Gemeinde ist auch daran, das Radwegnetz in der Gemeinde auszubauen. Was ist hier geplant?

Lueger: Beim kleinen Ybbstalradweg brauchen wir eine bessere Anbindung von der Schütt nach Steinmühle. Diese soll auf der ehemaligen Bahntrasse erfolgen. Für dieses Projekt brauchen wir noch die finanzielle Unterstützung des Landes. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr damit beginnen können. Und dann muss noch der letzte Teil vom Freibad bis zur Feuerwehr umgesetzt werden. In weiterer Folge soll ein Radweg auf der B 22 bis zum Wieser Kreuz entstehen. Hier gibt es schon die ersten Planungen bezüglich der Trassenführung. Da liegt es auch an den Liegenschaftseigentümern, mitzuhelfen, damit wir das realisieren können.

Wie sieht es mit der Schaffung von Gewerbeflächen aus? Hier war auch mal der Standort des Fußballplatzes im Gespräch?

Lueger: Es gibt dahin gehende Überlegungen und Wünsche der dortigen Firmen. Die Unternehmen entwickeln sich gut und brauchen Betriebsgrund. Wenn dafür der Fußballplatz weichen muss, brauchen wir aber einen neuen Standort dafür. Ohne Fußballplatz geht es nicht, das ist klar. Es wäre eine Herausforderung, schließlich gibt es nicht so viele ebene Flächen in unserer Tallage. Grundsätzlich spielt aber auch bei der Schaffung von Betriebsflächen das Hochwasserthema hinein. Unser vorrangiges Ziel ist es, auch hier Sicherheit zu schaffen.

Wie weit ist man bei der Entwicklung des Bahnhofs?

Lueger: Hier gibt es einen Masterplan. Die Straßenführung soll hier verbessert werden und Parkplätze sollen entstehen. Der Bahnhof soll zur Einstiegsstelle für Busreisen und Anlieferstelle für Lkw werden. Im Bahnhofsgebäude sollen Räume für die Jugend geschaffen werden – eine Art Jugendzen-trum mit Probenräumen ist angedacht. Denn auch die Jugend muss ihren Platz in Ybbsitz haben.

Am Marktplatz gibt es derzeit einige Gebäude, die leer stehen. Wie möchte man diese wieder beleben?

Lueger: Die Zentrumsbelebung ist ein schwieriges Thema, weil der Wunsch nach Geschäften ganz schwer zu bewerkstelligen ist. Ich glaube eher, dass es hier in Richtung Wohnen gehen muss.

Ihr Vorgänger hat mit seinem Einsatz für das Schmieden den Ort sehr geprägt. Werden Sie das weiter forcieren?

Lueger: Das Schmieden war für meinen Vorgänger Josef Hofmarcher ganz wesentlich. Er hat das gelebt und wurde der Schmiedebürgermeister genannt. Das werde ich natürlich nicht sein, es wäre nicht authentisch. Aber wir werden das natürlich weiter forcieren. Wir haben in Ybbsitz den Verein Schmiedezentrum, der wird das weiter vorantreiben.