NÖN: Herr Bürgermeister, Sie haben im April überraschend angekündigt, mit Ende September Ihr Bürgermeisteramt zurückzulegen. Was war der Grund für diese Entscheidung?

Bürgermeister Josef Hofmarcher: Da 2020 wieder Gemeinderatswahlen anstehen und ich zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre sein werde, habe ich mich dazu entschlossen. Ein wesentlicher Grund für meinen Rücktritt liegt auch darin, dass die Jugend nachrückt und sich viele gesellschaftliche Veränderungen auftun. Damit sich ein Nachfolger einarbeiten kann, ist es gut, wenn man mindestens ein Jahr vorher sein Amt zurücklegt. Das mache ich nun und scheide am 24. September aus dem politischen Leben aus.

Dass Ihnen Gerhard Lueger als Bürgermeister nachfolgen wird, war schon länger klar?

Hofmarcher: Gerhard Lueger ist aufgrund seines vielfachen Engagements in Vereinen und seiner politischen Tätigkeit der logische Nachfolger.

Sie waren 20 Jahre lang Ybbsitzer Bürgermeister. Wie kam es zu Ihrem politischen Engagement?

Hofmarcher: Ich habe mich schon in jungen Jahren in der Jungen ÖVP engagiert. Wir feiern heuer das Ende des ersten Weltkriegs und 100 Jahre Republik. 40 Jahre dieser Zeit habe ich mitgestalten dürfen. Der Grund für mein politisches Engagement hat sicher mit meinem Elternhaus zu tun, aber auch damit, dass ich immer Interessantes und Neues erfahren wollte – aus der Gemeinde, der Region und anderen Ländern. Außerdem wollte ich an der Gestaltung unseres Lebensraums mitarbeiten, war im Ybbsitzer Vereinswesen stets aktiv und durfte bereits bei der Gründung der Dorferneuerungsbewegung in Ybbsitz im Jahre 1986 dieser vorstehen. So hat sich mein politischer Werdegang ergeben.

Was waren für Sie die Höhepunkte Ihrer Amtszeit?

Hofmarcher: Eines meiner ersten Projekte als Bürgermeister war der Neubau des Freibads sowie die Errichtung des Altstoffsammelzentrums. Das waren sehr spannende Projekte. Von meinem Vorgänger habe ich die Fertigstellung der Ybbsitzer Trinkwasserversorgung und der Abwasserkanalisation übernommen und dieses Projekt in den folgenden Jahren fertiggestellt. Zentral für mich war auch die Entwicklung zur Schmiedegemeinde. Als solche ist Ybbsitz in Österreich und Mitteleuropa weithin bekannt. Da traue ich mich zu behaupten, dass das mit meiner Konsequenz zusammenhängt. Dass das Schmieden in Ybbsitz dann 2010 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde, war noch eine besondere Auszeichnung.

Wie wichtig ist das Schmieden für den Ybbsitzer Tourismus?

Hofmarcher: Das Schmieden ist sicher ein Tourismusmagnet und besonders wichtig zur Erhaltung unserer Gasthauskultur. Veranstaltungen wie die Schmiedeweihnacht, das Schmiedefest „Ferraculum“ und demnächst wieder der Messermarkt ziehen viele Besucher an. Zudem bieten wir Schmiedekurse, Schmiedevorführungen und spezielle Angebote für Busreisende an. Mit der Adaptierung des Kremayrhauses zum Haus FeRRUM haben wir hier außerdem eine wichtige Anlaufstelle geschaffen. Ich glaube, es gibt keine andere Gemeinde dieser Größe mit einer derartigen Kulturstätte im Zentrum. Indem wir hier auch die Postgeschäftsstelle angesiedelt haben, kommen auch die Ybbsitzer beinahe täglich ins Haus. Einen Marktplatz ohne FeRRUM kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es leistet einen großen Beitrag zur Belebung des Zentrums. Für die räumliche Entwicklung des Zentrums, war es mir immer ein Anliegen, frei gewordene Liegenschaften anzukaufen. So konnten wir Raum für Projekte wie das Musikheim oder das Haus des Lebens schaffen und diese im Zentrum ermöglichen. Wenn man den Ortskern nachverdichten und erneuern will, ist es wichtig, über die Jahre Areal zu erwerben, damit man dann Raum hat zu gestalten. Ich war immer sehr stolz auf unseren Marktplatz und es ist mir immer ein Anliegen gewesen, ihn in seiner Struktur und seiner Art zu erhalten.„

Sie waren schon als Vizebürgermeister federführend an der Umgestaltung des Marktplatzes beteiligt. Diese Umgestaltung stieß damals auch auf Kritik. Welche Akzeptanz genießt der Marktplatz 20 Jahre danach in der Ybbsitzer Bevölkerung?

Hofmarcher: Die Umgestaltung des Marktplatzes erfolgte nach architektonischen Kriterien und zeitgemäße Ansprüche waren für mich immer wichtig. Es gab damals eine große Diskussion und es gibt noch immer Leute, die mich fragen, warum es denn keine Bäume am Marktplatz gebe. Das ist wohl ein ewiges Thema. Aber genau solche Herausforderungen und Diskussionen haben mich in meiner Arbeit als Bürgermeister bestärkt und mir auch Anerkennung bei der Bevölkerung gebracht.

Sie hatten in Ihrer Amtszeit mit einigem Gegenwind zu kämpfen. Schon Ihre Wahl zum Bürgermeister verlief turbulent. Die Ybbsitzer ÖVP hatte einen anderen Kandidaten für die Nachfolge von Johann Six-Hönigl vorgesehen und erst nach Widerständen aus der eigenen Partei und einem klaren Votum der Bevölkerung für Sie wurden Sie Ortschef. Wie war es, unter diesen Vorzeichen das Bürgermeisteramt anzutreten?

Hofmarcher: Das war sicherlich nicht einfach und sehr nervenaufreibend. So etwas möchte ich nicht mehr erleben. Ich habe aber versucht, meinen Gegnern danach die Hand zu reichen und die Gräben nicht weiter aufzureißen. Wichtig war mir, mit allen zusammenzuarbeiten und ich glaube, das wurde auch anerkannt. Ich habe den Kontakt zu allen Parteien gesucht und versucht Differenzen schon im Vorfeld von Sitzungen auszuräumen.

Die Ybbsitzer ÖVP ist also geeint?

Hofmarcher: Ja, wir sind gut aufgestellt. Ich finde es wichtig, dass man darauf schaut, dass sich junge Leute für Politik und das Mitgestalten interessieren und einbringen.

Wie sehen Sie die Zukunft der ÖVP in Ybbsitz. Derzeit hat die Volkspartei ja eine komfortable Mehrheit im Gemeinderat.

Hofmarcher: Das stimmt, aber leider ist landauf, landab ein Rechtsruck zu vermerken und der wird auch an Ybbsitz nicht vorbeigehen. In Ybbsitz ist die ÖVP vermutlich deswegen so gut aufgestellt, weil die Politik auf Gemeindeebene stark von Personen abhängt, die agieren und direkten Zugang zum Bürger haben.

Während Ihrer Amtszeit haben mehrere schwere Hochwässer Ybbsitz getroffen. Wie sieht es in Sachen Hochwasserschutz aus?

Hofmarcher: Das Thema Hochwasser hat mich durch meine ganze Amtszeit begleitet. In dieser Zeit haben wir fünf bis sechs massive Hochwässer gehabt, bei denen die Bevölkerung massiv gelitten hat. Was den Hochwasserschutz betrifft, haben wir viele Sofort- und Kleinmaßnahmen bis hin zum Einbau von Rückstauklappen bei allen betroffenen Liegenschaften umgesetzt. Durch den Neubau der Bahnhofsbrücke und Aufweitungen an der Kleinen Ybbs wurden wesentliche Verbesserungen geschaffen. Der Bereich Schwemmau/Freibad bis zur Wehranlage Steinhauser soll in den nächsten Monaten folgen. Für die geplanten Maßnahmen am Prollingbach werden zur Zeit die letzten Zustimmungserklärungen eingeholt, die Behördenverfahren durchgeführt und im nächsten Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Die Verhandlungen hinsichtlich Grundbereitstellung für die Wasserrückhaltung im Oberlauf der Schwarzen Ois gestalten sich ungleich schwieriger und eine Umsetzung von Schutzmaßnahmen wird noch Jahre dauern.

Heftiger Widerstand ist Ihnen auch bei der Auflassung der Ybbstalbahn entgegengeschlagen. War das rückblickend betrachtet die richtige Entscheidung?

Hofmarcher: Ja, aber wir haben hier auch einen gewissen Druck gespürt. Es ist ja nicht so, dass die Bahn nur schlecht war. Was mir dabei nahe gegangen ist, war, wie man mit diesem Thema umgegangen ist – und zwar auf beiden Seiten.

Viele zentrale Projekte sind noch am Laufen. Welche?

Hofmarcher: Wichtig für die Zukunft ist die betriebliche Entwicklung und dass es bei uns Arbeit gibt. Ybbsitz hat den Nachteil, dass wir eine Kessellage haben. Das ist für Betriebsansiedelungen nicht gerade förderlich. Gott sei Dank ist es uns gelungen, Grundflächen für die Schaffung des Wirtschaftsparks Ybbstal bereitzustellen, wo wir mit den anderen Gemeinden Betriebe ansiedeln konnten. Insbesondere Richtung Waidhofen gilt es nun, Möglichkeiten zu suchen, um weitere Entwicklungen zu ermöglichen. Auch der Standort der Sportanlage steht dabei immer wieder zur Diskussion. Ein schönes Projekt ist die Attraktivierung des Radwegs nach Ybbsitz und die Schaffung eines Radgrundnetzes im Zuge der Hochwasserschutzbaumaßnahmen vom Zentrum bis zum Wieser Kreuz und zum Nothberg. Dann ist da der Breitbandausbau, der gerade läuft und ganz wichtig für Liegenschaften im ländlichem Raum ist. Ebenfalls wichtig ist die Wohnraumbeschaffung. Ein Anliegen waren mir auch immer unsere Bildungsstätten. Hier haben wir mit unserer Neuen Mittelschule, der Volksschule und den Kindergärten ein tolles Angebot.

Worauf freuen Sie sich nun in der Pension?

Hofmarcher: Es ist eine Erleichterung die Verantwortung abzugeben. Und dann freue ich mich natürlich darauf, mich mehr meiner Familie und Dingen widmen zu können, für die ich bislang keine Zeit hatte. Ich interessiere mich für Baukultur und die Geschichte unserer Eltern und möchte verstärkt Wandern und über das Schmieden gewonnene Kontakte pflegen. Außerdem habe ich ein Wohnhaus, wo es immer Arbeit gibt und möchte, wenn es möglich ist, meine Kinder bei ihren Vorhaben unterstützen.