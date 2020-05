Gewalt, Verzweiflung, Verunsicherung, Chaos – so lassen sich die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges auch im Ybbstal zusammenfassen. Als am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs in Kraft trat und der Zweite Weltkrieg zu Ende war, hatte man in der Region Wochen voller Unruhe hinter sich. „Auch wenn Waidhofen selbst in den letzten Kriegstagen von größeren Zerstörungen verschont blieb – die letzten Bomben fielen Ende 1944 –, herrschte Chaos“, sagt der Historiker Walter Zambal.

Viele Flüchtlingsströme zogen in den letzten Kriegswochen durch das Ybbstal. Leute aus dem östlichen Niederösterreich, Wien aber auch aus Ungarn flohen vor den immer näher kommenden Kämpfen. „Während Wien bereits am 27. April kapitulierte, wurde bei uns noch bis zum Schluss weitergekämpft. Zwischen Wien und Enns lag die Demarkationslinie und vor allem da kam es noch zu heftigen Kämpfen“, sagt Zambal.

„Glücklicherweise konnte die geplante Verteidigung verhindert werden, sonst wäre die Zerstörung in Waidhofen viel schlimmer gewesen.“Historiker Walter Zambal

Neben Flüchtlingen zogen auch rückflutende Militärs durch das Ybbstal. Unzählige NS-Soldaten flohen nach Oberösterreich in die amerikanische Zone, die zwischen Gaflenz und Weyer begann, um der russischen Besatzung zu entgehen.

Auch in den letzten Kriegswochen war Waidhofen nicht vor den Gräueltaten der Nationalsozialisten gefeit. Als besonders grausam erwies sich dabei der „Todesmarsch“ von KZ-Häftlingen, der sie am Weg vom Lager in Mödling-Hinterbrühl nach Mauthausen auch durch St. Leonhard/Walde führte. Von den 1.884 Häftlingen, die nach der Auflassung des Nebenlagers nach Mauthausen überstellt wurden, wurden über 200 von den Nationalsozialisten erschossen. Auch durch Allhartsberg führte einer dieser „Todesmärsche“ – eine Gedenktafel am Kirchenplatz zeugt noch heute von den „sieben unbekannten K.Z.lern“, die in der Gemeinde 1945 ums Leben kamen.

Eine weitere Tragödie ereignete sich am 22. April 1945: Männer der SS ermordeten den letzten in Waidhofen verbliebenen Einwohner jüdischer Abstimmung Franz Emanuel Kunizer und seine Frau Clara in ihrem Versteck in St. Georgen/Klaus.

Letzten „Wahnsinnstaten“ zur Verteidigung

Auch wenn sich das Ende des Zweiten Weltkrieges immer mehr abzeichnete – die Nationalsozialisten sahen den Krieg als noch nicht verloren an und wollten mit einigen „letzten Wahnsinnstaten die Stadt Waidhofen verteidigen“, sagt Zambal. Sämtliche Brücken, darunter auch die Ybbstalbahn- oder die Sattelgrabenbrücke, sollten für die Sprengung vorbereitet, Panzersperren errichtet werden. „Glücklicherweise konnten diese Verteidigungsmaßnahmen durch das Aktionskomitee, das aus Männern der demokratischen Parteien bestand, verhindert werden, da ansonsten die Zerstörung in Waidhofen in den letzten Kriegstagen sicher viel größer gewesen war“, sagt Zambal.

Der Rückblick des Waidhofner Polizeiinspektors Vinzenz Pitzel, den er 1950 verfasste, gewährt Einblicke in die Beunruhigung der Waidhofner: „Die Bevölkerung, deren überwiegende Mehrheit von dem Wahnwitz der Stadtverteidigung überzeugt war, durchlebte bange Wochen. Der Kreisleiter hielt sich fast ständig hier in der Schulungsburg auf, sodass sein Starrsinn besonders bei uns sich fühlbar machen konnte.“

Bis zum Schluss musste in Waidhofen mit dem harten Durchgreifen der Nationalsozialisten gerechnet werden. So wurde der Stadt etwa die Vernichtung angedroht, da einzelne Hausbesitzer schon rot-weiß-rote Fahnen aus Freude über das bevorstehende Kriegsende hissten.

Stadtarchiv Amerikanische Einheiten – hier im sogenannten Gemeindewald (Nellinggraben) in Böhlerwerk – kamen am 6. Mai nach Waidhofen, wo sie im Rothschildschloss Kapitulationsverhandlungen mit NS-Generaloberst Lothar von Rendulic (Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd) führten.

Am 6. Mai trafen dann amerikanische Truppen in Waidhofen ein. Diese verhandelten im Rothschildschloss mit dem NS-General Lothar von Rendulic die Kapitulation der Heeresgruppe Süd, die er dann am Abend des 7. Mai in Steyr auch tatsächlich unterzeichnete – das Ende des Krieges war auch in Waidhofen gekommen. Am 8. Mai trat genau eine Minute nach Mitternacht die bedingungslose Kapitulation in Kraft – doch der NS-Kreisleiter Hermann Neumayer wollte die Stadt nach wie vor mit allen Kräften gegen die russische Armee verteidigen.

Nun schritt das Aktionskomitee, dem unter anderem auch Altbürgermeister Alois Lindenhofer (ÖVP) oder Erich Mayer (KPÖ) angehörten, zur Tat: Es übernahm die Exekutivgewalt in Waidhofen und nahm die Funktionsträger in Verwahrung. Auch Kreisleiter Hermann Neumayer wurde festgenommen – doch noch während seiner Verwahrung in der Bürgermeisterkanzlei nahm er sich das Leben.

Der damals amtierende NS-Bürgermeister Emmerich Zinner wurde mit sofortiger Wirkung abgesetzt. „Zinner wurde nach Blamau, ein Lager zwischen Göstling und Lunz für belastete Nationalsozialisten, überstellt. Dort arbeitete er in einem alten Steinkohlekraftwerk – jedoch nur ein Jahr, bevor er nach Waidhofen zurückkam und dort bis in die 70er-Jahre relativ unbehelligt lebte“, sagt Walter Zambal. Als neuer und erster kommunistischer Bürgermeister der Stadt Waidhofen wurde Erich Mayer 1945 eingesetzt.

Die ersten sowjetischen Truppen trafen am 9. Mai in Waidhofen ein. Sie kündigten den Beginn der Besatzungszeit an, die die kommenden zehn Jahre lang andauern sollte.