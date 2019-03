Ein Achterl da, ein Speckbrot dort, ein Schnapserl hier und eine Schaumrolle zum Drüberstreuen. Die Tische in den Wieselburger Messehallen bogen sich am Wochenende geradezu unter Köstlichkeiten.

Die 25. Ab Hof-Messe zeigte von Freitag bis Montag, dass die heimischen Bauern zu besten Qualitätsstandards produzieren. Im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf wurden auch einige Produkte von Produzenten aus dem Ybbstal ausgezeichnet.

So konnte die Bergbauernschule Hohenlehen einmal mehr groß aufzeigen: Sie holte bei der Prämierung „Speck-Kaiser“ je zwei Gold- und Silbermedaillen sowie einen dritten Platz bei den Prämierungen „Das goldene Stamperl“ bzw. „Die goldene Birne“.

Doch nicht nur bei den Speckprodukten glänzte das Ybbstal, auch beim Honig und beim Brot überzeugten die heimischen Ab Hof-Produzenten. Die Opponitzerin Christine Six erreichte Gold mit ihren Bauernkrapfen. Die Imker aus dem Ybbstal holten sage und schreibe neunmal Gold, dreizehnmal Silber und fünfmal Bronze.

„Goldenes Stamperl“ geht nach Weyer

Besonders erfolgreich waren heuer aber die Produzenten aus dem Raum Amstetten: Der Mostviertler Bildungshof wurde „Brot-Kaiser 2019“ mit einem Sonderbrot, der „Gießhübler Nusswurze“.

Heribert Hudler

Der Stieglbirnenmost von Peter Haselberger aus St. Valentin überzeugte die Jury und wurde mit der „Goldenen Birne 2019“ ausgezeichnet. Erstmals wurde heuer eine Verkostung von Blutwurst unter dem Titel „Das Goldene Blunz’nkranzl“ durchgeführt. Unter den drei Preisträgern waren auch Josef und Anna Wieser aus Euratsfeld. Ihre Blutwurst deutsch-österreichischer Art im Bereich landwirtschaftliche Produktion bekam die höchste Auszeichnung in dieser Kategorie.

Und auch das benachbarte Oberösterreich konnte bei der diesjährigen Ab Hof-Messe in Wieselburg glänzen: Lucia und Jakob Gsöll pointner aus Weyer wurden mit der höchsten Auszeichnung, dem „Goldenen Stamperl“, aus über 3.528 Proben in der Kategorie „Stamperl“ prämiert. Mit einem Birnenbrand von der Butterbirne holten sich die beiden Weyrer Produzenten den Kategoriesieg in der Kategorie „Birnenbrand reinsortig“.