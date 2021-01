Am Donnerstag der Vorwoche gingen nun auch die Skilifte am Königsberg in Hollenstein in Betrieb. Die Lifte 4 und 5 sowie der Kinderseillift nahmen die Fahrt auf.

Wenn es die Schneelage zulässt, sollen demnächst auch die Lifte 1 und 2 zugeschaltet werden, berichtet Geschäftsführer Herbert Zebenholzer.

Zuletzt sei dies jedoch noch nicht möglich gewesen. Denn auch wenn oben am Königsberg bis zu einem halben Meter Schnee liegen würde, blieben nach der Komprimierung der Schneedecke für eine Piste lediglich wenige Zentimeter übrig.

„Wenn man da derzeit runterfährt, ist man nach kurzer Zeit auf der Wiese“, führt Zebenholzer aus. Mit der Auslastung des Skigebiets in Hollenstein ist der Geschäftsführer ebenso wie mit jener der Forster alm zwischen Gaflenz und Waidhofen zufrieden. Am Wochenende wurde in beiden Skigebieten das vorhandene Kartenkontingent ausgeschöpft. Auf der Forsteralm waren zuletzt der Sessellift, der Schlepplift 1a und der Seillift in Betrieb.

Für beide Skigebiete benötigt man vorab Tickets, welche in den jeweiligen Onlineshops erhältlich sind. Auf der Forsteralm brauchen ab sofort auch Tourengeher, Schneeschuh-Wanderer sowie Rodel- und Bobfahrer Online-Tickets.