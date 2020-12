Ein Auf und Ab erlebt man im Ybbstal derzeit bei den Coronainfektionen. In der Stadt Waidhofen sank die Zahl der Infizierten von Dienstag auf Donnerstag der Vorwoche von 51 auf 31. Lediglich drei Neuinfektionen kamen hinzu, während 23 Personen wieder gesund wurden. Bis Samstag kamen jedoch wieder 17 Neuinfektionen hinzu und neun Personen wurden gesund. Bis Montag verzeichnete man dann acht Neuinfektionen und zehn Genesene. Die Zahl der aktiven Covid-Fälle lag am Montag bei 37 Personen.

Coronafrei ist man seit Donnerstag der Vorwoche wieder in St. Georgen/Reith. Die drei Personen, die Anfang der Vorwoche noch an Covid-19 erkrankt waren, sind alle wieder genesen.

Neue Infektionen kamen bislang nicht hinzu.

Wieder gesunken sind die Infektionszahlen über das Wochenende in Hollenstein. Am Montag der Vorwoche zählte man noch 30 Infizierte, am Mittwoch waren es dann nur noch 21. Am Freitag war die Zahl zwischenzeitlich wieder auf 25 angestiegen. Mit Stand Montag hält man nun bei 17 aktiven Covid-Infektionen.

In Ybbsitz stiegen die Corona- Infektionszahlen zuletzt wieder an. Während man am Montag der Vorwoche noch bei 21 und am Donnerstag nur mehr bei 13 aktiven Covid-Fällen hielt, waren am Montag wieder 28 Personen infiziert. 19 Neuinfektionen kamen seit Montag der Vorwoche hinzu, zwölf Personen wurden wieder gesund.

Gestiegen ist die Infektionszahl zuletzt auch in Sonntagberg: 28 infizierte Personen zählte man am Montag der Vorwoche, nun hält man bei 37.

Angestiegen sind die Covid-Infektionen zuletzt auch wieder in Allhartsberg. Zählte man in der Vorwoche noch 22 infizierte Personen, waren es am Samstag wieder 30.

Zurückgegangen ist die Infektionszahl indes in Opponitz. Während man hier zuletzt noch bei sieben infizierten Personen hielt, war am Montag nur noch eine Person mit dem Coronavirus infiziert.

Auch in Kematen gingen die Covid-Infektionen zurück. 17 aktive Fälle zählte man Anfang der Woche, aktuell hält man bei 14 Infektionen.

Sprunghafter Anstieg im Pflegezentrum

Einen sprunghaften Anstieg bei den Covid-Infektionen verzeichnete man zuletzt im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen im Vogelsang. Zehn Bewohner und fünf Mitarbeiter waren am Montag laut Gesundheitsagentur des Landes NÖ infiziert. Am Pflege- und Förderzentrum Waidhofen in der Weyrer Straße war am Montag noch ein Mitarbeiter erkrankt.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Montag 24 Coronapatienten behandelt, vier davon intensivmedizinisch. 26 Mitarbeiter galten am Montag als Covid-positiv. Auch zwei Todesfälle in Folge einer Covid-19-Erkrankung gab es in der Vorwoche am Klinikum. Eine 89 Jahre und eine 81 Jahre alte Person erlagen dem Virus.

Aktive Covid-Fälle in den Ybbstalgemeinden: