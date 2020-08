Wer am vergangenen Freitag an der Festhalle Rosenau, Gemeinde Sonntagberg, vorbeikam, dem bot sich ein ungewöhnliches Bild. Fein säuberlich in zwei Metern Abstand voneinander bildeten Menschen eine Schlange, als gäbe es hier etwas abzuholen. Doch ganz im Gegenteil: Die Personen, die sich auf dem Vorplatz so diszipliniert anstellten, waren Spendenwillige, die der Einladung des Roten Kreuzes zum Blutspenden gefolgt waren. Einzeln wurden die Personen einer vorgegebenen Prozedur folgend eingelassen. Auch als NÖN-Reporter muss man sich einem Sicherheitsprozedere unterziehen. Fragen zum gesundheitlichen Befinden, Temperatur messen mit Ohrenscanner – 36,8 Grad Celsius -, Name, Adresse, Telefonnummer.

Im geräumigen Festsaal Rosenau wird streng auf Abstand und Hygiene geachtet. Die Spenderpritschen stehen weiter auseinander als gewöhnlich, alle Rotkreuz-Mitarbeiter tragen Latex-Handschuhe, alle im Raum tragen Mund-Nasen-Schutz. „Wir haben schon immer sehr genau auf Hygiene geachtet“, sagt Tatjana Weißdorn, Mitarbeiterin der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes NÖ, die gerade Corinna M. aus Sonntagberg das Blut abnimmt.

Die Spenderin selbst lächelt. „Ich spende bereits das fünfte Mal, ich vertrage es gut und habe danach keine Probleme mit dem Kreislauf“, sagt sie, während sich ihre rechte Faust rhythmisch öffnet und schließt und sie das wertvolle Rot mit staugebundenem Oberarm in den Spenderbeutel drückt. Wa rum sie das eigentlich macht? „Ich bin jung, gesund und ich helfe gerne anderen Menschen, die auf Blut bei Operationen oder nach Unfällen angewiesen sind“, sagt Corinna. Bezüglich Corona hat sie keine Bedenken. „Ich passe ohnehin immer sehr gut auf, beobachte meinen Gesundheitszustand und würde nicht hierherkommen, wenn ich mich nicht wohl und voll fit fühlen würde“, sagt sie.

„Ich kann aber Leute verstehen, die jetzt angesichts der Corona-Pandemie Angst haben, Blut zu spenden.“ „Tatsächlich sind auch im Ybbstal im zweiten Quartal die Spenderzahlen stark zurückgegangen“, bestätigt Gertrude Käferbeck, die seit vielen Jahren mit ihren Freiwilligen-Kolleginnen vom Roten Kreuz Waidhofen die Blutspendeaktion im Ybbstal betreut. Jetzt sind aber die Spender im Ybbstal wieder da und auch in Corona-Zeiten sehr verlässlich.

Manchen Spendern fehlt die Gemütlichkeit

„Sowohl in Hollenstein als auch in Ybbsitz, Opponitz, Waidhofen, Allhartsberg und heute hier in Sonntagberg kommen sowohl Stammspender als auch sporadische Spender. Auf die Ybbstaler ist auch in der Krise Verlass“, bestätigt auch Margarete Wagner, die seit zwei Jahren als Freiwillige und auch am vergangenen Freitag in Rosenau Dienst machte. Ihre Freiwilligen-Kollegin Andrea Matzenberger, sie war am Freitag erst zum zweiten Mal dabei, empfindet den Spendendienst als Dienst am Mitmenschen. „Es fällt aber auf, dass sich derzeit sehr viele junge Spender anbieten“, sagt Wagner. „Es war auch noch niemand dabei, dem die Maske ein Problem wäre“, so Matzenberger.

Allein die obligate Stärkung mit Frankfurter Würsten und einem Gläschen Rotwein fehle den Leuten schon. „Bis Jahresende gibt es portionsverpackte Kaltverpflegung und ein Getränk zum Mitnehmen, daher bleiben die Blutspender nach der Blutabnahme auch nicht sitzen. Manchen fehlt natürlich diese Gemütlichkeit“, sagt Wagner.

Zufrieden mit der Spendenfreudigkeit zeigt sich auch der Leiter der Waidhofner Bezirksstelle des Roten Kreuzes Andreas Hanger. „Für mich ist das Blutspendewesen in Niederösterreich eines der etabliertesten im Freiwilligenwesen.“ Dem Blutspendeteam mit Gerti Käferbeck an der Spitze sei es zu verdanken, dass die Aktion so gut laufe, sagt er. Lob gebühre aber auch der Bevölkerung, die eine hohe Bereitschaft, Blut zu spenden, an den Tag lege. „Blutspender sind besondere Menschen“, hält Hanger fest. „Sie geben etwas von sich her, ohne zu fragen, was sie dafür bekommen.“