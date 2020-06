Die Verschiebung von einem Mandat vom Bauernbund zum Unabhängigen Bauernverband (UBV) brachte die Landwirtschaftskammerwahl am 1. März im Kammerbezirk Waidhofen. 73,5 Prozent der Stimmen entfielen auf den Bauernbund und 26,5 Prozent auf den UBV. Die ÖVP-Bauern halten somit bei 18 der insgesamt 24 Sitze. Die restlichen sechs Sitze entfallen auf den UBV.

Am Donnerstag der Vorwoche fand nun die konstituierende Vollversammlung der Bezirksbauernkammer Waidhofen statt. Erneut wird das Führungstrio vom Bauernbund gestellt. An der Spitze wurde Obmann Mario Wührer wiedergewählt. Der Waidhofner ÖVP-Vizebürgermeister bewirtschaftet im Ortsteil Windhag einen Bergbauernbetrieb mit Milchviehhaltung. Nina Helm und Bezirksbäuerin Gerlinde Hirtenlehner fungieren fortan als seine beiden Stellvertreterinnen.

„Gemmas an, in Gottes Nam“, sagte Wührer und bedankte sich bei allen Funktionärinnen und Funktionären für ihren jahrelangen unermüdlichen Einsatz. Als zentrales Thema im Bezirk nannte Wührer die Gestaltung des EU-Rahmens und der nationalen Richtlinien derart, dass eine praktikable Abwicklung der Investitionsförderung möglich sei. Weiters wesentlich seien eine Vereinfachung bei den Richtlinien und der Abwicklung des Agrarumweltprogrammes sowie die Entlastung der Betriebe bei den Sozialversicherungsbeiträgen. „Wichtig ist uns künftig besonders die Berücksichtigung der vielfältigen gesellschaftlichen Leistungen unserer kleinbäuerlich strukturierten Betriebe und eine Abgeltung der natürlichen Erschwernisse“, sagt Wührer. Er fordert eine klare Herkunftskennzeichnung sowie eine CO -Bepreisung für weit importierte Agrarprodukte. „Regionale Versorgung muss in Zukunft mehr Stellenwert erhalten, die Selbstversorgung sollte in die Bundesverfassung als hohes Ziel geschrieben werden.“