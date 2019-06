Ob bei Unfällen, Operationen, bei einer Geburt oder zur Behandlung schwerer Krankheiten: Blut ist das wichtigste Medikament, und es kann nicht künstlich hergestellt werden. Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Das sind im Durchschnitt 1.000 Blutkonserven täglich.

Um die Versorgung sicherzustellen, führt das Rote Kreuz regelmäßig Blutspendeaktionen durch. Im Ybbstal werden diese viele Jahre schon von Gertrude Käferbeck organisiert. Zwischen 16 und 20 Aktionen sind es pro Jahr im Einzugsgebiet zwischen Kematen und Hollenstein. „Bei uns gehen die Leute nach wie vor brav Blut spenden“, sagt Käferbeck. So stellten sich bei den letzten Blutspendeaktionen in Ybbsitz 117 und in Rosenau 112 Personen in den Dienst der guten Sache. „Gott sei Dank beteiligen sich auch immer wieder viele junge Menschen an den Blutspendeaktionen“, fügt die Rotkreuz-Mitarbeiterin an. „Das ist ganz wichtig, weil es immer wieder vorkommt, dass langjährige Blutspender im Alter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr spenden dürfen.“

Wenn das gespendete Blut an einen Patienten geht, wird der Spender vom Roten Kreuz via SMS darüber informiert. „Diese Information wird von den Blutspendern sehr positiv aufgenommen“, berichtet Käferbeck. „Die Leute wissen dann, dass sie mit ihrer Blutspende jemandem geholfen haben.“

Einer, der bei der nächsten Blutspendeaktion des Roten Kreuzes in Waidhofen am 5. Juli für über 50 Blutspenden geehrt wird, ist der Obmann des Vereins für Städtepartnerschaften, Günther Pöchhacker. „Ich war in meinem ersten Beruf als Polizist tätig“, sagt der pensionierte Rathausmitarbeiter und ehemalige Stadtrat. „Da war das Blutspenden eine Selbstverständlichkeit.“ Dass es regelmäßige Blutspendeaktionen im Waidhofner Rathaus gibt, war seine Idee. „Als Polizist habe ich mitbekommen, wie wichtig es ist, dass bei schweren Unfällen Blutkonserven vorhanden sind“, sagt Pöchhacker. „Mit einer Blutspende kann man Leben retten.“