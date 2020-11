Wie funktioniert Bürgerservice, wenn man den Bürgern oft gar nicht in die Augen sehen kann? Seit mittlerweile mehr als einem halben Jahr ist natürlich auch das Gemeindeleben stark reduziert. Die Gemeindeämter fahren teils nur mit Notbetrieb, Veranstaltungen, große Runden beim Wirten – all das gibt es momentan nicht. Die NÖN hat sich umgehört und einige Bürgermeister gefragt, wie es ihnen mit der aktuellen Situation geht.

„Das offene Rathaus muss gerade in schwierigen Zeiten ‚offenes Rathaus‘ bleiben. Wir versuchen zwar, die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren, sind aber weiterhin für die Anliegen der Bürger da. Und wir investieren in die Weiterentwicklung unserer Stadt“, betont Waidhofens Stadtchef Werner Krammer. Dabei hält sich das Magistratsteam natürlich strikt an die vorgegebenen Corona-Maßnahmen.

„So ganz ohne Veranstaltungen und ohne ein gemütliches Achterl danach, da gehen mir die Gespräche ab. Das tut schon weh.“ Gerhard Lueger, Bürgermeister von Ybbsitz

Dem Stadtchef sei es auch sehr wichtig, persönlich über gewisse Sachverhalte zu informieren. Das ist zurzeit nur eingeschränkt möglich. „Natürlich fehlt der Bürgerkontakt auf Veranstaltungen, wo neben der guten Unterhaltung auch immer Platz für persönliche Anliegen ist“, sagt Krammer. Per Mail und Facebook sei er aber immer für die Waidhofner erreichbar. Videokonferenzen oder Webinare hätten sich als wichtiges und derzeit unerlässliches Tool erwiesen, den persönlichen Kontakt kann das aber nicht ersetzen.

Die wirtschaftlichen Sorgen sind etwa momentan ein großes Thema bei manchen Bürgern. „Mir fällt aber auch eine gewisse ‚Coronamüdigkeit‘ auf. Natürlich verstehe ich den Unmut gut. Gerade deswegen ist es aber wichtig, Kontakte nicht abreißen zu lassen, Hilfe anzubieten und zusammenzuhalten“, appelliert er an seine Bürger.

Lange Telefongespräche, Email-Verkehr und Online-Konferenzen haben auch beim Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger Einzug gehalten. Zwar verbringt er nach wie vor sehr viel Zeit am Gemeindeamt, der Parteienverkehr ist aber massiv zurückgegangen. „Die Leute kommen zurzeit nur dann aufs Gemeindeamt, wenn es wirklich notwendige Dinge sind, die abgehandelt werden müssen“, erzählt er. Seine Sprechstunden bietet er an, genutzt werden sie aber kaum. „Die ältere Generation über 60 kommt ganz selten, die sehe ich fast gar nicht mehr. Und die Jugend informiert sich über die sozialen Medien.“

Generell hat sich die Kommunikation zu den Bürgern stark verändert. Die passiert nun vorrangig über die Homepage, bei besonders brisanten Themen wird auch rasch via Facebook reagiert. Auf der Amtstafel finden sich ebenso die wichtigsten Informationen. Wie Lueger selbst damit umgeht, dass die Bürgernähe eingeschränkt ist? „Mir geht es da schon schlecht. Man will ja eigentlich beim Bürger sein, so bin ich es auch gewohnt. So ganz ohne Veranstaltungen und ohne ein gemütliches Achterl danach, da gehen mir die Gespräche ab. Das tut schon weh“, sagt der Ortschef. Videokonferenzen und Telefonate können das für ihn in keiner Weise ersetzen. „Der persönliche Kontakt ist einfach das Wichtigste.“

Durchgehende Erreichbarkeit steht auch in der Gemeinde Sonntagberg am Plan. Bürgermeister Thomas Raidl steht in ständigem Kontakt mit den Bildungseinrichtungen, Institutionen und natürlich auch mit den Bürgern. „Die Situation ist nach wie vor fordernd. Aber unsere Projekte laufen ja trotzdem“, erklärt er. Natürlich fallen die gesellschaftlichen Ereignisse und Veranstaltungen weg. „Aber man hat trotzdem noch Kontakt zu den Leuten, man ist ja doch noch irgendwie im Gemeindegebiet unterwegs“, ist Raidl zuversichtlich.

In puncto Ausgangsbeschränkungen vertraut er auf die Eigenverantwortung der Bürger. „Ich bin überzeugt davon, dass sich die Menschen dementsprechend und sorgsam verhalten. Es gibt auch eine Zukunft, da bin ich sehr zuversichtlich“, macht der Ortschef Mut.