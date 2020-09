Die zehn Bürgermeister der Kleinregion Ybbstal haben eine Petition zur Mobilität in der Region erarbeitet. Ende der Woche wurde diese Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko übergeben.

Gefordert werden ein vierspuriger Ausbau der B 121 auf dem letzten Stück zwischen Amstetten und Kematen, Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 121, Straßenverbesserungsmaßnahmen im Ofenloch und ein Halbstundentakt auf der Rudolfsbahnstrecke sowie einen Zugverkehr auf der Strecke bis 23 Uhr. „Wir wollen eine Verbesserung der Mobilität. Sie ist der Schlüssel für die Zukunft der Region“, sagt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer, der gleichzeitig Sprecher der Kleinregion Ybbstal ist. Das Gespräch mit dem Verkehrslandesrat sei sehr gut verlaufen. Was den Halbstundentakt auf der Rudolfsbahn betreffe, so solle dieser zumindest zu den Stoßzeiten erfolgen, hält Krammer fest. Voraussetzung dafür sei freilich ein teilweise zweispuriger Ausbau der Schieneninfrastruktur.

Die geforderten Maßnahmen im Ofenloch beziehen sich auf eine abschnittsweise Verbreiterung der Fahrbahn der B 31. Beim vierspurigen Ausbau der B 121 bleibt die Ortsdurchfahrt durch Kematen freilich weiterhin ein Nadelöhr. Eine großräumige Umfahrung Kematens auf einer neuen Trasse oder eine Tunnellösung ist für den Sprecher der Kleinregion jedoch kein Thema. „Das ist derzeit unrealistisch“, sagt Krammer. „Wir setzen hier stattdessen auf die Attraktivierung der Rudolfsbahn als Alternative, damit sich der Verkehr vermehrt von der Straße auf die Schiene verlagert.“

Das möchte auch der Waidhofner Klimaaktivist Georg Wagner. Ein Halbstundentakt der Rudolfsbahn ist für ihn ein Schritt in die richtige Richtung. „Wollen wir die Pariser Klimaziele im Verkehrssektor erreichen, müssen wir den motorisierten Individualverkehr drastisch reduzieren und auf den Öffi-Verkehr verlagern“, sagt er.

Kritik: Ausbau der B 121 unterwandert Klimaziele

Den vierspurigen Ausbau der B 121 hält er da allerdings für kontraproduktiv. „Beim Ausbau der B 121 handelt es sich um eine extrem langfristig wirksame und teure Investition in die ‚fossile Vergangenheit‘, die Bemühungen zur Erreichung der Klimaziele unterwandert“, sagt Wagner. „Es erstaunt mich, dass die Stadt Waidhofen, die erst kürzlich mit ihrem Klimamanifest Maßnahmen zur Reduktion des Individualverkehrs beschlossen hat, bei einer solchen Petition mitgeht.“ Stadtchef Krammer kann die Kritik an dem Straßenausbau nicht nachvollziehen. „Wir drängen ja auf den Ausbau der Rudolfsbahn, damit sie den Straßenverkehr so weit wie möglich ergänzt“, sagt Waidhofens Bürgermeister. „Der Verkehr auf der Straße lässt sich aber nicht wegdiskutieren.“