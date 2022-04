Comeback der Feuerwehrfeste und Bewerbe: Finanziell und sozial wichtig

Werbung

In den letzten beiden Jahren konnten Feuerwehrfeste und Leistungsbewerbe aufgrund der Pandemie nicht oder nur vereinzelt stattfinden. Da sich die Feuerwehren oft auch zu einem nicht geringen Anteil aus Erlösen dieser Veranstaltungen finanzieren, stellte diese Situation neben dem Wegfall des sozialen Aspekts für sie auch eine finanzielle Belastung dar. Nun sieht es aber ganz danach aus, als ob heuer wieder Feuerwehrfeste und Bewerbe stattfinden können, auch im Ybbstal sind bereits einige Veranstaltungen angekündigt.

Michael Höritzauer, Abschnittsfeuerwehrkommandant von Waidhofen-Stadt, freut sich bereits auf bevorstehende Veranstaltungen: „Die Stimmung ist gut, es geht wieder was! Die Mannschaften wollen ja auch Feste machen, das ist gesellschaftlich wichtig, aber natürlich auch finanziell.“ Der Wegfall von Einnahmen aus Zeltfesten und anderen Veranstaltungen sei auf jeden Fall spürbar, konnte aber abgefedert werden. „Es waren schon finanzielle Einbußen, das hat man auch beim Jahresabschluss gesehen“, berichtet Höritzauer.

„Es wurde aber in den letzten Jahren auch nicht sehr viel investiert, deshalb war das nicht so ausschlaggebend. Wir haben bewusst gespart, um keine Schulden zu machen. Die finanzielle Situation der Feuerwehren ist so, dass nicht riesengroße Reserven da sind.“ Auch Leopold Herzog, Abschnittsfeuerwehrkommandant von Waidhofen-Land, bestätigt die Wichtigkeit von Veranstaltung sowohl in sozialer als auch in finanzieller Hinsicht: „Alle brennen bereits darauf, wieder veranstalten zu können! Es war in dieser Zeit schon schwieriger die Motivation in der Mannschaft aufrechtzuerhalten.

Auch aus der Bevölkerung haben wir bereits gehört, dass sich die Leute darauf freuen und dass es gut ist, dass wieder mehr gesellschaftliche Sachen starten. Es gab auch große finanzielle Einbußen dadurch, dass keine Feste stattfinden konnten. Für die Feuerwehren sind diese Einnahmen wichtig, zum Beispiel auch für Neuanschaffungen.“

Nassbewerb der FF Doppel heuer mit Bezirkswertung

Eine Veranstaltung, die letzten Sommer in ein Zeitfenster fiel, in dem sie aufgrund der relativ entspannten pandemischen Lage sicher durchgeführt werden konnte, war das Zeltfest der FF Doppel. Alfred Spreitzer, Kommandant der FF Doppel, blickt freudig auf die Veranstaltung zurück: „Wir konnten voriges Jahr das Zeltfest kurzfristig doch veranstalten und es war ein voller Erfolg! Da waren so viele Leute, das hat uns auch finanziell sehr geholfen.“ Auch heuer wird das Zeltfest wieder stattfinden und zwar am 9. und 10. Juli. Nach zweijähriger Pause wird es heuer auch wieder einen Nassbewerb in Doppel geben, diesmal sogar mit Bezirkswertung des Feuerwehrbezirks Amstetten. Feuerwehrleistungsbewerbe dienen zur Übung und Festigung von in der Feuerwehr üblichen Handgriffen sowie zur sportlichen Ertüchtigung.

„Beim klassischen Standardbewerb geht es um Geschwindigkeit, beim Nassbewerb muss das Ganze unter reellen Bedingungen gemacht werden. In den letzten Jahren gab es auch vermehrt Alpinbewerbe, wo man das Ganze dann bergauf machen muss“, erklärt Michael Höritzauer die Unterschiede zwischen einigen wichtigen Bewerbsarten. Die Saison startet mit Mai und Juni, am 1. und 2. Juli findet in Tulln der Landesfeuerwehrleistungsbewerb statt, von 26. bis 28. August dann der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten.

Die Freude, diese sozialen Aspekte des Feuerwehrdienstes wieder besser ausleben zu können, ist bei allen groß, die Herausforderungen der letzten Jahre wurden aber insgesamt gut gemeistert. Die vor Kurzem erfolgte Zusammenlegung der Wehren Waidhofen-Stadt und Zell scheint ebenfalls ein Erfolg zu sein. „Seit März gibt es einen gemeinsamen Übungsplan, jeden dritten Freitag gibt es eine große gemeinsame Übung. Es läuft alles gut und die Gemeinde ist auch bemüht, dass die künftig gemeinsame Feuerwehr ein neues zeitgemäßes Zuhause bekommt“, freut sich Höritzauer.

