Am Samstag, 12. Dezember, und Sonntag, 13. Dezember, finden auch in den Ybbstalgemeinden Corona-Massentestungen statt. Dabei handelt es sich um Antigen-Schnelltests, die mittels Nasen-Rachen-Abstrich vorgenommen werden. Diese Tests sind freiwillig, kostenlos und richten sich an alle Bürger ab sechs Jahren.

In der Stadt Waidhofen werden insgesamt acht Teststraßen in der Sporthalle und im Schloss Rothschild errichtet, wo man sich jeweils von 8 bis 19 Uhr testen lassen kann. Vornehmen wird die Tests medizinisch geschultes Fachpersonal, in erster Linie Mitarbeiter des Roten Kreuzes. „Die Massentests sind ein weiterer Schritt, um die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Je mehr Menschen sich testen lassen, umso effizienter ist das für die Gesamtsituation.“

Für die Stadt Waidhofen bedeutet die Organisation der gesamten Infrastruktur sowie des administrativen Personals eine besondere Herausforderung. Die Abwicklung an den Testtagen geschieht gemeinsam mit dem Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bundesheer. Bei den Lehrertestungen am Wochenende machte sich der Stadtchef mit den Vizebürgermeistern und den Fraktionsobmännern von WVP, SPÖ und UWG in der Sporthalle ein Bild davon, wie diese Tests ablaufen.

Waidhofner Politik ließ sich gleich testen

Außerdem unterzogen sich die Waidhofner Politiker selbst gleich einem Test. „Die Tests sind wirklich vorbildlich über die Bühne gegangen“, sagt der Bürgermeister. „Die Wartezeit war kurz und nach wenigen Minuten war man auch schon wieder auf dem Heimweg.“ Als eine Herausforderung sieht auch Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl die Tests. „Die Gemeinden haben aber schon oft bewiesen, dass sie solche Aufgaben meistern können“, sagt der Ortschef. „Um Infektionsketten brechen zu können, laden wir die Bevölkerung zur freiwilligen Testung ein.“ Mit einer Massentestung sei der Weg für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität möglich, meint der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger. Das sieht auch der Opponitzer Ortschef Johann Lueger so: „Jeder sollte an sein persönliches Umfeld denken und Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen.“