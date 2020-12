Die Zahl der Coronainfektionen in der Stadt Waidhofen stagniert derzeit. 37 aktive Fälle verzeichnete man in der Statutarstadt am Dienstag der Vorwoche, am Montag dieser Woche hielt man bei 30 Infizierten. Das ist zwar ein Rückgang, nichtsdestotrotz haben sich in der letzten Woche 13 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. 17 wurden im selben Zeitraum wieder gesund. Leider kamen aber auch drei Todesfälle hinzu. In Summe hält man somit in der Stadt Waidhofen bei acht Personen, die seit dem Ausbruch der Pandemie im März an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben sind. Die Zahl der insgesamt bestätigten Coronafälle lag am Montag bei 403.

Ähnlich ist die Situation in Sonntagberg. 37 aktive Fälle zählte man am Montag der Vorwoche hier, am Montag dieser Woche waren 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Leider gebe es auch Gemeindebürger, welche aufgrund von Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, berichtet Bürgermeister Thomas Raidl.

Gestiegen sind die Infektionen wieder in Kematen. 17 aktive Fälle zählte man Anfang der Vorwoche, am Montag dieser Woche waren es wieder 19.

Auch in Ybbsitz stiegen die Corona-Infektionszahlen wieder leicht an. Während man am Montag der Vorwoche bei 28 infizierten Personen hielt, waren es am Montag dieser Woche 32 Personen. Zwölf Neuinfektionen kamen seit Montag der Vorwoche hinzu, acht Personen wurden wieder gesund.

In Opponitz stieg die Zahl der Infizierten von einer Person am Montag der Vorwoche auf zwei Personen Anfang dieser Woche an.

Zurückgegangen ist die Zahl der Infizierten in Allhartsberg. 34 waren es am Dienstag der Vorwoche, 19 am Sonntag.

Weiter gesunken sind die Infektionszahlen in der Vorwoche auch in Hollenstein. Am Montag der Vorwoche zählte man in der Gemeinde 17 Infizierte, am Montag dieser Woche waren es nur noch sechs. Zwei neu Fälle kamen hinzu, 13 Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund. Weiterhin coronafrei ist man in St. Georgen/Reith.

Lage im Klinikum entspannt sich etwas

Im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen im Vogelsang sind derzeit immer noch zehn Bewohner und sechs Mitarbeiter Covid-positiv. Keine neuen Fälle gibt es indes im Pflege- und Förderzentrum Waidhofen in der Weyrer Straße. Ein Mitarbeiter ist noch mit dem Virus infiziert.

Etwas entspannt hat sich die Lage am Landesklinikum Waidhofen. Mit Stand Montag wurden 15 Coronapatienten am Klinikum behandelt, zwei davon intensivmedizinisch. Vor einer Woche waren es noch 24 Covid-Patienten, von denen vier intensivmedizinische Hilfe benötigten. Zehn Mitarbeiter galten am Montag noch als Covid-positiv. Zuletzt gab es am Montag der Vorwoche am Klinikum einen Todesfall infolge einer Covid-19-Erkrankung.