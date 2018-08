Mit der Hitzewelle ist im Ybbstal auch die Badesaison voll angelaufen. Egal ob bei der Ybbs, in eigenen Pools oder in den Freibädern – überall wird derzeit nach der heiß ersehnten Abkühlung gesucht. Dabei lauern am und im Wasser einige Gefahren, die bei Achtlosigkeit schnell zu einem Unfall führen können. „Ertrinken ist neben Verkehrsunfällen die häufigste tödliche Unfallursache bei Kindern“, erklärt Elfriede Wilfinger, Chefärztin des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Badesaison großteils unfallfrei verlaufen

Im Ybbstal ist die Badesaison bislang aber glücklicherweise großteils unfallfrei verlaufen, berichten die heimischen Bademeister. „Wir haben hier sehr viele Kinder und Familien, die passen alle auf sich gegenseitig auf“, berichtet etwa Wilfried Luger, Bademeister im Freibad in Ybbsitz. „Außerdem haben wir und auch die Schulen zahlreiche Schwimmkurse angeboten, das erhöht die Sicherheit dann natürlich auch.“ Aufgrund der großen Hitze kann man sich im Freibad in Ybbsitz über viele Badegäste freuen. „Die Saison brummt, wir können uns nicht beklagen“, meint Luger.

Auch in Waidhofen sei „Gott sei Dank bislang nichts Schlimmeres passiert“, berichtet Bademeister Arnold Wagner. Einige brenzlige Situationen habe es bislang bereits gegeben, die ohne rechtzeitige Hilfe zu einer Katastrophe führen hätten können.

Hitzekollaps auch im Wasser eine Gefahr

„Aber glücklicherweise war immer jemand da, der rechtzeitig geholfen hat“, erzählt Wagner. Derartige gefährliche Situationen ergeben sich etwa, wenn Eltern ihre Kinder unbeaufsichtigt lassen und diese dann ins Becken springen. „Wenn da nicht jemand da ist, der das Kind schnell aus dem Becken zieht, kann das katastrophal enden“, meint Wagner.

Gerade jetzt, bei der Hitze, passiere es außerdem häufig, dass Personen zu wenig trinken und dann einen Kollaps bekommen. „Das ist dann natürlich besonders brenzlig, wenn das im Wasser passiert. Deshalb versuchen wir, derzeit besonders aufmerksam zu sein, um solche Situationen vermeiden zu können“, erzählt Arnold Wagner.

Derzeit laufe auch im Waidhofner Parkbad die Badesaison äußerst gut, sagt der Bademeister. „Aber das ist erst in den letzten acht Tagen, seit die Hitzewelle das Ybbstal fest im Griff hat, so. Vorher hat man schon den Trend bemerkt, dass vor allem junge Leute weniger ins Freibad kommen.“ Dies führt er darauf zurück, dass es viele zur Ybbs zieht bzw. viele Leute einen eigenen kleinen Pool zur schnellen Abkühlung haben.

Nicht nur in den Freibädern, auch an der Ybbs ist gerade Hochsaison. „Zu Beginn der Saison war noch relativ wenig los. Jetzt im August, seit es so richtig heiß geworden ist, kommen aber viele Badegäste“, sagt Alexander Riener, Obmann des Freizeitvereins Hollenstein, der das Strandbad an der Ybbs betreibt.

Auch im Strandbad blieb man glücklicherweise von größeren Unfällen bislang verschont. „Bis auf ein paar kleine Kratzer hier und da ist Gott sei Dank schon lange nichts Größeres mehr passiert bei uns“, sagt Riener.