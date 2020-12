Von der „größten Mobilisierung an Mitarbeitern“ sprach Rotkreuz-Bezirkskommandant Wolfgang Frühwirt in der Vorwoche. Pro Tag stellte das Rote Kreuz im Bezirk Amstetten und Waidhofen 150 Tester. Die NÖN wollte wissen, wie der Einsatz am Wochenende, der flächendeckend vom Bezirksstab koordiniert wurde, abgelaufen ist.

Ausschließlich ehrenamtliche Rotkreuz-Mitarbeiter, natürlich Rettungs- und Notfallsanitäter, waren in den acht Gemeinden an den 15 Teststraßen des Ybbstals im Einsatz. „Pro Tag waren hier 29 Mitarbeiter beschäftigt, in Summe waren es an beiden Tagen 48 Kollegen“, informiert Sebastian Bohlheim, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit in der Bezirksstelle Waidhofen. Die Stimmung war laut den Testern – Bohlheim selbst war auch im Einsatz – sehr gut. „Sie wünschen sich, dass jeder Einsatz so reibungslos abläuft und wollen beim nächsten Massentest im Jänner wieder dabei sein“, berichtet er.

Alles sei ausnahmslos rund abgelaufen, auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den weiteren Einsatzorganisationen habe ohne Probleme funktioniert. Mit Anlass zur positiven Stimmung waren die Probanden. „Die Leute, die zur Testung gekommen sind, waren sehr aufgeschlossen, sie haben das Angebot gerne angenommen und waren dankbar dafür.“ Die Stimmung hat sich aber schon bei der Rekrutierung der Mitarbeiter abgezeichnet. Zwei Tage nach dem Aufruf und kurzer Motivationsphase waren schon genügend Rotkreuz-Sanitäter gestellt – samt Reserven. Die kamen aber gar nicht zum Einsatz, da bei den morgendlichen Testungen kein einziger der Rotkreuz-Mitarbeiter positiv getestet wurde. Zwei mobile Teams standen zusätzlich parat, sie konnten zur Unterstützung herangezogen werden.

Ob beim Ablauf und der Durchführung noch etwas verbessert werden könnte? „Wir wissen nicht wo. Wir hatten anschließend eine Lagebesprechung, von unserer Seite aus ist alles rund gelaufen“, erklärt Bohlheim. Die Erfahrung mit der Teststraße in Amstetten und den mobilen Testungen in den vergangenen Monaten habe sich hier nun durchaus bezahlt gemacht.

Feuerwehr-Abschnittskommandant Josef Rauchegger ist ebenfalls zufrieden mit der Performance der Florianis. „Wir waren personell sehr gut aufgestellt, sogar zum Teil überbesetzt“, schildert er. Pro Feuerwehr waren mindestens 15 Mitglieder im Einsatz. Sie waren vor allem an den Eingängen zu den Teststraßen, aber auch im administrativen Bereich im Einsatz und regelten, dass alles ordnungsgemäß abläuft. „Mit dem Ablauf bei uns sind wir sehr zufrieden. Nur leider Gottes wurde das Testangebot nur sehr wenig angenommen in Waidhofen“, sagt Rauchegger.