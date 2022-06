Erfahrungsbericht: Öffis gegen die Trägheit

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Ich schmecke das Salz der Meeresbrise auf den Lippen und fühle mich frei beim Anblick der Weite des Ozeans – bis ich aus dem Tagtraum erwache und mein Blick auf die Zeitung fällt: „Das neue KlimaTicket bietet wirklich allen etwas“. Große Letter auf himmelblauem Hintergrund versprechen mir endlich wieder eine Fahrt ins Blaue. Ich erwache aus der Pandemie-Trägheit: Ausflüge mit den Öffis sind laut ÖBB 27-mal klimafreundlicher als mit dem Auto. Klingt gut!

2021 nutzten täglich circa 1,3 Millionen Reisende in Österreich die Bahn. Durch das KlimaTicket und hohe Spritpreise ist die Tendenz stark steigend. Während im Jänner laut ÖBB noch 90,4 Prozent der Züge pünktlich fuhren, waren es im April nur noch 82,4 Prozent. Überfüllte Züge und Verspätungen sind auf manchen Strecken mittlerweile an der Tagesordnung. Das merkt man als regelmäßiger Öffi-Nutzer sehr deutlich. Nicht so bei der Rudolfsbahn, der zentralen Öffi-Verbindung aus dem Ybbstal Richtung Wien und Linz – sofern man nicht durch eine Verspätung auf der Westbahnstrecke den Anschluss verpasst.

Man sagt, das Schwierigste einer Reise ist der Aufbruch. Im Ybbstal gilt dies nicht nur für Reisen, sondern auch für Alltagsfahrten mit den Öffis. Wer abseits der Hauptrouten wohnt, hat es schwer, sein Auto stehen zu lassen. Mit dem EMIL – einem gemeinschaftlichen E-Dorfbus – gibt es für einige Ortsteile Waidhofens mittlerweile die Möglichkeit, ohne eigenes Auto zu den Öffis zu gelangen und zwar ohne sich sportlich zu verausgaben. Eine gute Sache!

Denn wer schon mal im eigenen Auto sitzt, wechselt meist nicht für kürzere Fahrten auf Öffis. So sind diese nur ausgelastet, wenn Schüler unterwegs sind. Busfahrer erzählen, dass sie einen Anstieg der Fahrgäste seit Einführung des KlimaTickets bemerken. So mancher Fahrgast allerdings ärgert sich über teils überpünktliche Busse. Deswegen, oder wegen unübersichtlicher Haltestellen, an denen man übersehen wird, versäumte schon so mancher den Bus.

Es heißt, dass das KlimaTicket wirklich allen etwas bietet – am Land ist das zuallererst einmal ein freier Sitzplatz im Bus. Gut für mich, denn ich nutze Öffis auch für Alltagsfahrten. Die Möglichkeit zu lesen oder zu plaudern ist mir die längere Fahrtzeit wert.

