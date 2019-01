Die Regierung plant die Einführung eines Ethikunterrichts für jene, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Angedacht ist, im Schuljahr 2020/21 damit zunächst bei den Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen (AHS und BHS) zu starten.

Kein Fremdwort an der HAK Waidhofen

An der Handelsakademie Waidhofen ist Ethikunterricht längst kein Fremdwort mehr. Seit acht Jahren unterrichtet Hermann Wagner hier das Fach Ethik im Schulversuch. „Ich bin überzeugt, dass es sinnvoll ist darüber nachzudenken, Ethikunterricht als zusätzliches Angebot zum konfessionellen Religionsunterricht an allen Schulen zu installieren“, sagt Wagner, Religions- und Ethiklehrer an HAK und Handelsschule.

Die Qualifikation als Ethiklehrer hat er sich in einer zweieinhalb Jahre dauernden Ausbildung an der Ausbildung an der KPH Wien-Krems berufsbegleitend erworben.

„Alle Schüler, die sich vom Religionsunterricht abmelden, Schüler ohne Bekenntnis, die sich nicht zu einem konfessionellen Unterricht anmelden und Schüler, für die es keinen konfessionellen Unterricht gibt, nehmen am Ethikunterricht teil“, sagt HAK-Leiterin Erna Sölkner.

Gespräch, Diskussion sowie kritisches Denken und das Abwägen unterschiedlicher Argumente sind zentrale Elemente des Ethik-Unterrichts. | Jacob Lund/Shutterstock.com

Konkurrenz zum Religionsunterricht sieht Wagner keine. „Der Ethikunterricht kommt bei den Schülern gut an. Die Jugendlichen nehmen engagiert und interessiert am Ethikunterricht teil.“ Dabei unterrichtet Wagner eine bunte Gruppierung von Schülern: Katholiken, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben, Mitglieder anderer christlicher Religionen, Zeugen Jehovas und vom Religionsunterricht abgemeldete Muslime.

„In einer zunehmend komplex werdenden Welt widmet man sich diesen individuellen und vielen anstehenden gesellschaftlichen Orientierungsfragen“, meint Wagner. Ethikunterricht führt die Schüler zu philosophischen und anderen Quellen von Freiheit und Verantwortung. Er fordert zur Diskussion heraus.

Auch BRG-Direktor Christian Sitz steht dem Ethikunterricht positiv gegenüber. „Es ist eine gute Sache, obwohl wir eigentlich wenige Abmeldungen vom Religionsunterricht haben“, sagt Sitz. „Gäbe es den Ethikunterricht, würden sicher manche überlegen, ob sie diesen als Alternative wählen würden“, ist der BRG-Direktor überzeugt.

Ethikausbildung als weitere Qualifikation

Die Inhalte, die bisher in der öffentlichen Diskussion angesprochen wurden, klingen für ihn vernünftig. „Ethikunterricht statt Kaffeehaus, wie es der Minister ausgedrückt, erscheint mir sinnvoll.“ Am BRG hat ein Religionslehrer bereits mit der Ausbildung zum Ethiklehrer begonnen. „Ich denke an Kollegen aus den Fächern Psychologie und Philosophie, die sich entsprechend ausbilden und qualifizieren könnten“, meint Sitz.

HTL-Direktor Harald Rebhandl begrüßt den Ethikunterricht grundsätzlich, möchte vor seiner Einführung aber organisatorische Fragen geklärt wissen. „Kann der Ethikunterricht satt dem Religionsunterricht klassenübegreifend oder jahrgangsübergreifend organisiert werden?“, fragt Rebhandl. Die Abmeldequote vom Religionsunterricht liegt auch an der HTL derzeit unter zehn Prozent.