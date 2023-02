Fasten als Reset für den Körper

Viele Menschen nehmen die Fastenzeit als Anlass, mit einer Fastenkur etwas Gutes für ihren Körper zu tun. Die Angebote sind dabei sehr vielfältig, da es auch viele unterschiedliche Arten des Fastens gibt.

Ganzjährig setzt man sich mit der Praxis des Fastens im Fastenhaus Maria Seesal in der Nähe von Ybbsitz auseinander, wobei der Frühling eine besonders buchungsstarke Zeit ist. Petra Gaßner und Ulrike Ginzler eröffneten 2015 das Fastenhotel im Schwarzoistal. „Fasten ist wie ein Reset für den Körper“, meint Heilfastenleiterin Petra Gaßner. „Es ist dabei immer auch als Impuls zu sehen, Ernährung und Lebensgewohnheiten zu überdenken.“

Im Fastenhaus Maria Seesal wird ein zehntägiges Heilfasten praktiziert, das statt auf gänzlich flüssige Ernährung verstärkt auf Breie setzt. Das Rahmenprogramm beinhaltet unter anderem Walken, Wandern und themenbezogene Vorträge. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, Massagen und Beauty-Behandlungen in Anspruch zu nehmen.

Darum, überflüssige Kilos loszuwerden, geht es beim Fasten heute meistens nicht, wie Gaßner erläutert: „In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass nicht die Gewichtsabnahme im Vordergrund steht, sondern die Regeneration. Der Trend geht auch in die Richtung, dass viele Leute sagen: Ich brauche dieses Reset einmal im Jahr, um aus meinem privaten und beruflichen Alltag rauszukommen.“ Alltagsstress, Zeitmangel und viele weitere Faktoren führen oft zu eingelernten Routineabläufen, die nicht immer gesund sind. Der mehrtägige Aufenthalt erleichtert das Auflösen solcher Muster. „Die Leute können ihre Batterien neu aufladen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und lernen wieder mehr auf die Signale zu hören, die der Körper tagtäglich sendet“, erklärt Gaßner.

Hilfreiche Routine durch buntes Rahmenprogramm

Angelika Wagner betreibt den Biohof Ebenbauer in Windhag und bietet dort auch „Ferienfasten“ an. Dabei handelt es sich um fünftägige Aufenthalte, die immer im Frühling und Herbst stattfinden und oft auch unter einem bestimmten Motto stehen. So gab es zum Beispiel bereits „Fasten mit dem Mond“ und „Fasten mit den Kelten“. „Wir machen Fasten nach Buchinger“, erklärt Wagner. „Dabei wird hauptsächlich getrunken. In der Früh gibt es frisch gepressten Obst- und Gemüsesaft, zu Mittag eine Fastensuppe und am Abend Kräutertee. Am ersten Fastentag wird mit Glaubersalz entschlackt, danach hat man nicht mehr so ein Hungergefühl, sondern eher nur Durst.“

Die Verschnaufpause vom Alltag spielt auch hier eine wichtige Rolle. Ein Rahmenprogramm mit Wandern, Yoga, und Achtsamkeitsübungen rundet das Angebot ab und sorgt für einen regelmäßigen Tagesablauf. „Eine schöne Routine ist wichtig, sonst kommt man leichter in eine Fastenkrise“, berichtet die Fastenleiterin. Von 4. bis 8. März gibt es im Rahmen der Aktion „Gesunde Gemeinde“ der Stadt die Möglichkeit, ambulantes Fasten mit Angelika Wagner und der Diätologin und Fastenleiterin Ramona Sampl auszuprobieren. „Das ist auch eine gute Gelegenheit, dem Körper etwas Gutes zu tun und dabei eine positive Verzichtserfahrung zu machen“, meint Wagner.

