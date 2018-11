Die große Flüchtlingsbewegung, die im Herbst 2015 in Europa einsetzte, hat auch vor dem Ybbstal nicht haltgemacht. Genaue Angaben darüber, wie viele Flüchtlinge zur Hochzeit der Flüchtlingswelle in Waidhofen weilten, gibt es nicht. Ende Oktober waren in der Ybbstalmetropole nach Angaben des Landes NÖ 138 Asylwerber untergebracht.

Schon zu Beginn der Flüchtlingsbewegung fanden sich in Waidhofen zahlreiche engagierte Menschen zusammen, um jenen unter die Arme zu greifen, die ihre Heimat aufgrund von Kriegen verlassen mussten. Unterkünfte wurden geschaffen, Sachspenden und Taxidienste organisiert und Deutschkurse angeboten. Das Rote Kreuz und die Pfarre brachten sich dabei ebenso ein wie die Initiative Frauenzimmer, das LernNetzWerk oder der Verein Mit-Menschen. Am Magistrat wurde eine Integrationsstelle geschaffen und ein Integrationsleitbild erarbeitet.

„Es hat sich schon einiges verändert. Es kommen weniger neue Flüchtlinge und in den Quartieren ist es ruhiger.“Obmann Andreas Schauer, Verein Mit-Menschen

Die meisten in der Flüchtlingshilfe aktiven Vereine und Initiativen sind in Waidhofen nach wie vor tätig. „Es ist beeindruckend, welch umfassende Strukturen sich in Waidhofen in den letzten drei Jahren in der Integrationsarbeit gebildet haben“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Wir haben am Magistrat eine gute Basis geschaffen und sind mit vielen Ehrenamtlichen gut aufgestellt“, meint auch Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik.

Federführend in der Flüchtlingshilfe engagiert war und ist der Verein Mit-Menschen. „Es hat sich schon einiges verändert“, berichtet Obmann Andreas Schauer. „Es kommen weniger neue Flüchtlinge und in den Quartieren ist es ruhiger.“

Das Sachspendenzentrum, das der Verein im Volksheim Raifberg lange betrieben hat, gibt es in dieser Form nicht mehr. Nach Bedarf werden aber noch immer Spenden an Bedürftige ausgegeben. Auch das Café Miteinander im Jugendzentrum Bagger als Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Kulturen gibt es nach wie vor. Und auch bei der persönlichen Betreuung von Asylwerbern sei noch immer Bedarf gegeben, sagt Schauer, wenn auch nicht mehr im selben Ausmaß.

100 Flüchtlinge zur Spitzenzeit in Opponitz

Schon viele Jahre beherbergt man im Gasthaus Bruckwirt in Opponitz Asylwerber. Zur Hochzeit der Flüchtlingskrise waren es bis zu hundert Personen. Derzeit seien dort zwischen 20 und 30 Personen untergebracht, sagt Bürgermeister Johann Lueger.

Ende September schloss die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Blindenheim in St. Georgen/Reith nach drei Jahren ihre Pforten. Die Installierung des „Gästehauses“, in dem bis zu 50 Menschen gleichzeitig eine Bleibe fanden, ließ die Wogen in der kleinen Gemeinde hochgehen. Doch zahlreiche engagierte Bürger brachten sich auch hier ein, sodass die Betreuung der Asylwerber letztlich gut funktionierte. Derzeit sind in der Gemeinde nur noch zwei Asylwerber privat untergebracht.

In der Gemeinde Hollenstein fanden bis zu 23 Flüchtlinge eine Bleibe, zum einen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés Picador, zum anderen in Privatquartieren. Die Flüchtlinge seien sukzessive weniger geworden, berichtet Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Vor ein paar Wochen wurde die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Café Picador deshalb aufgelöst. Die verbliebenen Bewohner seien in Waidhofen untergekommen. Eine Familie befinde sich noch in der Gemeinde.

In Sonntagberg wurden Asylwerber im Pfarrhof Böhlerwerk und Am Stocket untergebracht. Die Flüchtlinge seien weniger geworden, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. Die Integrationsarbeit durch Freiwillige laufe aber nach wie vor.