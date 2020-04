Mit 282 bestätigten Coronavirus-Fällen war der Bezirk Amstetten auch am Montag der am stärksten von der Pandemie betroffene niederösterreichische Bezirk. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit hat sich zuletzt jedoch eingebremst. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten stieg von Sonntag auf Montag im Bezirk lediglich um zwei an.

In Waidhofen hielt man am Montag bei 23 bestätigten Infektionen. Nachdem sich die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt zuletzt seit 1. April nicht erhöht hatte, kam am Dienstag der Vorwoche eine weitere Infektion dazu. Aktuell sind in Waidhofen fünf Personen an Covid-19 erkrankt. 15 der 23 bestätigten Fälle sind nämlich bereits wieder genesen, drei sind leider verstorben. In Summe wurde 167 Personen Heimquarantäne verordnet. Bei rund 130 Personen wurde diese nach jeweils zwei Wochen aber bereits wieder aufgehoben.

Kematen: zwei ältere Personen im Spital

Kematen blieb lange vom Coronavirus verschont, mittlerweile hat es aber auch die Gemeinde erreicht. Mit Stand vom Montag gab es in Kematen fünf bestätigte Fälle. Zwei der Erkrankten sind ältere Personen, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden. „Ich wünsche den Betroffenen alles Gute und hoffe, dass die Zahl der Erkrankungen nicht weiter zunimmt“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther.

Sie ruft Personen, die zu den Risikogruppen zählen, dazu auf, zu Hause zu bleiben und den Hilfsdienst der Gemeinde in Anspruch zu nehmen. In Ybbsitz liegt die Zahl der bestätigten Fälle weiterhin bei drei. Keine Veränderung gibt es auch in Sonntagberg. Hier zählt man nach wie vor sechs bestätigte Fälle, wobei alle sechs Personen bereits wieder genesen sind. In Opponitz sind die drei an Covid-19 erkrankten Personen schon seit längerer Zeit wieder gesund, Neuerkrankungen gab es bis zuletzt nicht.

In Allhartsberg hält man weiterhin bei fünf erkrankten Personen, wobei eine Person bereits wieder genesen ist.

Nach wie vor keine Infektionen mit dem Coronavirus gibt es in St. Georgen/Reith und Hollenstein. Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer bittet die Bevölkerung durchzuhalten und appelliert an die ältere Generation, weiter Abstand zu halten und den Einkaufsdienst der Gemeinde zu nutzen. Für all jene, denen in Hollenstein mittlerweile zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und die jemanden zum Plaudern brauchen, gibt es neuerdings einen Telefondienst.