Die große Flüchtlingsbewegung, die im Herbst 2015 in Europa einsetzte, hat auch vor dem Ybbstal nicht haltgemacht. Viele Initiativen, die sich damals bildeten, sind noch immer aktiv.

Erst in der Vorwoche fand in Waidhofen ein Vernetzungstreffen einer Gruppe engagierter Flüchtlingshelfer statt. Roswitha Bramauer ist eine von ihnen. Sie war Initiatorin der Lerngruppe in Waidhofen. Nach wie vor gibt sie Deutschkurse – aktuell läuft einer in St. Leonhard/Walde. Nach einer coronabedingten Zwangspause finden ab Herbst auch wieder jeden Donnerstag die Treffen der Initiative „Frauenzimmer“ statt. Neben den Deutschkursen spielte in den vergangenen Jahren auch der Führerschein eine wichtige Rolle für die Asylberechtigten. „Wir haben sie bei der Vorbereitung und beim praktischen Üben unterstützt. Und ich finde es sehr erfreulich, dass schon wirklich viele, vor allem auch Frauen, den Führerschein gemacht haben“, lobt Bramauer.

Froh ist sie auch darüber, dass viele Flüchtlinge in Waidhofen einen positiven Bescheid erhalten haben. Eine große Herausforderung steht vielen aber noch bevor – nämlich die Wohnungssuche. „Anfangs waren die Menschen meist in kleinen Wohnungen untergebracht. In manchen Fällen ist die Familie nachgekommen, jetzt sind sie auf der Suche nach größeren Wohnungen“, erzählt Bramauer. Diese seien aber nicht leicht zu finden, da manche Vermieter Vorurteile gegenüber ausländischen Familien hätten oder einfach keine Großfamilien einziehen lassen wollen. Neben den vielen positiven Erfahrungen hat Bramauer aber auch viele niederschmetternde Tage erlebt. „Für uns, die sich engagieren, ist es oft sehr deprimierend, wenn ein negativer Bescheid kommt. Diese Hoffnungs- und Perspektivenlosigkeit setzt auch mir sehr zu“, sagt sie.

Eine der ersten Institutionen, die in Waidhofen 2015 Kriegsflüchtlinge aufnahm, war das Rote Kreuz. Dafür wurden bereits im August 2015 die ehemaligen Schulungsräume der Bezirksstelle adaptiert. Die letzte Familie zog im vergangenen Jahr aus. „Für uns ist die Flüchtlingshilfe damit abgeschlossen“, sagt Bezirksstellengeschäftsführer Wolfgang Frühwirt, hält aber fest: „Unsere Initiativen für sozial schwache Menschen, wie die Team Österreich Tafel, laufen aber natürlich weiter. Davon machen auch viele ehemalige Flüchtlinge Gebrauch.“

Die Situation vor fünf Jahren sei eine sehr herausfordernde Zeit gewesen, sagt Frühwirt. „Neben der Coronakrise war das für das Rote Kreuz sicher der größte Einsatz seit dem Zweiten Weltkrieg und im Grunde ist es auch gut gelaufen. Ich bin mir sicher, dass ohne unser Engagement und das der anderen Hilfsorganisationen die Sache anders ausgegangen wäre – sowohl für die Flüchtlinge als auch für die Gesellschaft.“

Die Stadt Waidhofen installierte im Zuge der Flüchtlingskrise eine Integrationsstelle am Magistrat und erarbeitete ein Integrationsleitbild. Auch Patenschaften für Flüchtlinge wurden vermittelt und ein Integrationsgipfel abgehalten. „Ich glaube, wir haben hier wirklich gute Arbeit geleistet“, sagt Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik (ÖVP). „Das war zum einen nur durch das große ehrenamtliche Engagement möglich. Zum anderen haben wir aber auch auf politischer Ebene hier einen ambitionierten Beitrag leisten können.“ Die Situation habe sich mittlerweile freilich geändert, meint die Integrationsstadträtin weiter. Nichtsdestotrotz gelte es nun, an bestehende Initiativen anzuknüpfen und bei Bedarf nachzuschärfen. „Noch immer gibt es vereinzelt Härtefälle“, sagt Cmolik. „Hier gilt es, alle Register zu ziehen und die bestmögliche Lösung zu finden.“

300 fanden Quartier in St. Georgen/Reith

In St. Georgen/Reith war das Thema Flüchtlingshilfe mit Oktober 2018 abgehakt. Denn da schloss das ehemalige Blindenerholungsheim, in dem drei Jahre lang insgesamt mehr als 300 Flüchtlinge vorübergehend Quartier bezogen. Federführend in der Flüchtlingshilfe war damals Altbürgermeister Andreas Rautter (SPÖ). Mit vielen seiner Schützlinge steht er noch heute in Verbindung. Besonders mit Bismellah Hassani, den Rautter sogar für ein Jahr bei sich zuhause einquartiert hatte. Mittlerweile wohnt er mit seiner Familie in einer eigenen Wohnung und arbeitet in Ybbsitz. „Die Leute, die in Österreich geblieben sind, melden sich auch noch. Wir treffen uns und unternehmen Ausflüge. Ich habe die Leute wirklich sehr gut kennengelernt“, erzählt Rautter. Das Beispiel St. Georgen/Reith zeige, dass Integration funktionieren könne – natürlich nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen. „Das war schon eine wirklich intensive und anstrengende Zeit. Aber ich habe das sehr gerne gemacht“, betont Rautter. Was er nicht verstehen kann, sind negative Asylbescheide trotz vorbildlicher Integration und Berufsausbildung.