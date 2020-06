YBBSTAL Bei der konstituierenden Sitzung der Landeslandwirtschaftskammer am 27. April wurde Gregor Übellacker als neuer Landeskammerrat des Bauernbundes für den Kammerbezirk Waidhofen angelobt. Der dreifache Familienvater, der einen Milchbetrieb in Sonntagberg betreibt, folgt dem Waidhofner ÖVP-Vizebürgermeister Mario Wührer nach, der im Herbst die Obmannschaft der Bezirksbauernkammer Waidhofen von Klaus Hirner übernommen hat und deshalb bei der Bauernkammerwahl im März nicht mehr auf Landesebene kandidierte.

„Ich möchte unseren Berufsstand, die vielen Höfe der Region und unsere Kulturlandschaft vertreten“, sagt Übellacker, der die letzten 15 Jahre für den Bauernbund als Kammerrat in der Bezirksbauernkammer Waidhofen tätig war. „Ich freue mich über meine neue Aufgabe und werde nun meinen Beitrag auf Landesebene leisten.“

Die Bauern sieht Übellacker als von der Globalisierung, Lebensmittelimporten und dem Klimawandel „Getriebene“. „Die Inflation der letzten 20 Jahre betrug über 40 Prozent, die Ausgleichszahlungen blieben bestenfalls gleich und die Einkünfte sind gesunken“, benennt der neue Landeskammerrat die schwierige Situation.

Netzwerke sind in der Politik zentral

„Ohne Zuerwerb oder Wachstum würde es wohl kaum mehr landwirtschaftliche Betriebe im Kammerbezirk Waidhofen geben. In den letzten 15 Jahren als Kammerrat habe ich unter anderem eines gelernt: Es geht in der Politik um Interessensausgleich zwischen den Berufsgruppen und um starke Netzwerke. Wünsche gibt es viele und manche wissen es angeblich besser, doch beschlossen wird im Nationalrat und im Landtag, wo wir uns als Bauernbund einbringen können, und das ist unsere Stärke.“

Waidhofen sei geprägt von einer starken Forstwirtschaft, einer Grünland-betonten Kulturlandschaft und gemischten Futterbaubetrieben, so Übellacker weiter. „Die Forstwirtschaft leidet seit Jahren unter hohen Schadholzmengen durch Schneedruck, Wind und Borkenkäfer. Der Holzpreis ist im Keller und die Holzverwertung für Heizanlagen bzw. Pellets dürftig. Es bedarf hier einer Holzbau-Offensive für österreichisches Bauholz und einer zusätzlichen energetischen Nutzung des Holzes, etwa durch Holzvergasung. Außerdem könnte man aus Holz auch Treibstoffe wie Biokerosin und Diesel herstellen.“

Das Grünland garantiere die vielmals geforderte Ernährungssouveränität für Österreich, ist sich Übellacker sicher. Gras könne nur durch Wiederkäuer verwertet werden. „In Form von Milch und Fleisch stehen uns dann hochwertige Lebensmittel zur Verfügung“, führt Übellacker aus. „Ein Kilogramm Fleisch aus unserem Gebiet verursacht nur 14,6 Kilogramm CO -Ausstoß, Fleisch aus Brasilien hingegen über 80 Kilogramm. Gut bewirtschaftetes Grünland liefert zudem zweimal so viel Eiweiß wie ein Hektar Soja und bindet mehr CO als ein Hektar Wald.“

„Wir müssen weg vom Billigstbieter- hin zum Bestbieter-Prinzip.“Landeskammerrat Gregor Übellacker

Die Landwirtschaft zähle ohne Zweifel zu den „Systemerhaltern, hält der Bauernbund-Mandatar fest. „Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur kleinstrukturierten Landwirtschaft und zum Kauf österreichischer Lebensmittel. Es sollte ein erklärtes Staatsziel sein, im Land autonom Lebensmittel produzieren zu können. Diese Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sollte in der Verfassung verankert werden.“ Für Importwaren, welche nicht den heimischen Umwelt- und Produktionsstandards entsprechen, solle es eine CO -Bepreisung geben, fordert Übellacker. Dafür sei eine klare Herkunftskennzeichnung vor allem für die Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier nötig.

Weiters bedürfe es einer europäischen Öl- und Eiweißstrategie, um Soja- und Palmöl-Importe zu stoppen. „Die EU importiert jährlich 35 Millionen Tonnen Sojabohnen und Schrot. Das sind 68 Kilogramm pro EU-Bürger“, rechnet Übellacker vor. „Dazu kommen 7,6 Mio. Tonnen Palmöl, welches in jedem zweiten Supermarktprodukt in Form von Pizza, Keksen, Margarine, Seifen, Kerzen, Waschmitteln usw. sowie im Biosprit steckt. Dafür braucht es Flächen, für die in Brasilien von Jänner bis April dieses Jahres rund 1.200 Quadratkilometer Urwald vernichtet wurden.“

Für die Zukunft wünscht sich der Landeskammerrat ein gutes Miteinander in der Landwirtschaft sowie mit allen Bevölkerungsgruppen. „Die aktuelle Krise zeigt, wir sitzen alle im selben Boot und können uns nur gegenseitig stärken. Ich wünsche mir mehr Bewusstsein beim Einkaufen und beim Außer-Haus-Verzehr. Regionalität und österreichische Qualität haben einen Mehrwert, dieses Bekenntnis gilt es zu stärken. Wir müssen weg vom Billigstbieter- hin zum Bestbieter-Prinzip. Es muss Klimazölle für Importware geben und einen Preisausgleich für Lebensmittel, die nicht unseren hohen Umwelt- und Produktionsstandards entsprechen.“