Der Sommer gilt als Hochsaison für Baufirmen und Bauarbeiter, weil es gerade in diesen Monaten normalerweise die wenigsten Schlechtwettertage gibt. Seit 1. Mai gilt nun aber eine neue Hitzeschutzregelung: Zeigt das Thermometer der Hohen Warte mehr als 32,5 Grad Celsius, gelten diese Stunden als Schlechtwetterstunden. Ist das der Fall, können Arbeitgeber die Arbeiter den Rest des Tages nach Hause schicken. Die Betroffenen bekommen dann 60 Prozent des Lohnes gezahlt.

Bis zum 1. Mai 2019 lag die Grenze für die Schlechtwetterregelung noch bei 35 Grad. „Bereits im Juni ist es schon öfter vorgekommen, dass der ,Hitze-60er‘, wie er in der Branche auch genannt wird, stundenweise in Anspruch genommen wurde. Genauso auch in der Vorwoche, weshalb wir bereits mit Wasserflaschen auf den Baustellen unterwegs waren, um die Bauarbeiter vor Ort zu diesem Thema zu informieren“, erklärt der Regionalsekretär der Gewerkschaft für Bau und Holz, Daniel Lachmayr. Laut ihm werde diese Sonderregelung immer mehr in Anspruch genommen.

Hitzefrei nicht verpflichtend

Hitzefrei zu geben, ist bisher allerdings nicht verpflichtend – die Gewerkschaft fordert hier eine verpflichtende Regelung. „Bei der Hitze weiterzuarbeiten, würde sowieso nicht viel nützen, weil es zu einem großen Leistungsverlust bei den Arbeitern kommt“, sagt der Regionalsekretär.

Eine Baustelle, die derzeit in vollem Gange ist, sind die Gleisarbeiten bei der Citybahn Waidhofen. Hier werden alle Schienen, Schwellen und Gleisschotter auf einer Länge von 1.000 Metern ausgehend vom Hauptbahnhof Waidhofen erneuert. Obwohl es gerade bei Gleisanlagen im Hochsommer zu einer großen Hitzeentwicklung kommt, musste die bauausführende Firma Hinteregger & Söhne noch nie von der Hitzeregelung Gebrauch machen.

„Damit die Abschnittserneuerung termingerecht bis Ende August fertig wird, werden die Bauarbeiten nicht zur Gänze unterbrochen, sondern mit hoch frequentierten Pausen im Schatten versehen“, sagt Niederlassungsleiter Wolfgang Huemer von der Firma Hintergger & Söhne. „Zusätzlich setzen wir noch jede Menge anderer Maßnahmen wie Sonnenschutz, Sonnenbrillen, entsprechende Bekleidung oder ausreichend Wasser, das wir bereitstellen, um.“

Huebmer

Auch bei der Firma Held & Francke, die derzeit in Hollenstein Straßenbau- und Asphaltierungsarbeiten etwa in der Siedlung Kalchau oder im Bereich der Fachschule Unterleiten durchführt, trat die neue Hitzeschutzregelung noch nie in Kraft. Auch hier hilft man sich durch mehrere Pausen und ausreichend Wasser, das den Bauarbeitern zur Verfügung gestellt wird. „Es kommt dennoch in geringem Ausmaß zu Verzögerungen, da durch die große Hitze die Arbeitsleistung am Nachmittag nachlässt“, sagt Bauleiter Ingo Auer.

Einige Male eingetreten ist die Hitzeschutzregelung hingegen schon bei der Ybbsitzer Firma Spreitzer. „Sehr oft kommt es auch bei uns nicht vor, aber einige Male haben die Bauarbeiter heuer schon den ‚Hitze-60er‘ in Anspruch genommen“, sagt Baumeister Hubert Spreitzer. Er steht der Regelung auch positiv gegenüber. „Alle, die bei diesen Wetterextremen, die ja immer häufiger werden, arbeiten, verdienen meiner Ansicht nach große Hochachtung. Und man muss immer bedenken: Die Arbeiter sind Menschen und keine Maschinen.“