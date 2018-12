Die Waidhofner Apothekerin Susanne Wagner hat homöopathische Produkte im Sortiment. „Vor allem bei Kindern wird Homöopathie gerne unterstützend angewendet“, sagt Wagner. „Viele junge Familien legen Wert auf möglichst natürliche Produkte.“

Von einem Verkaufsverbot hält die Pharmazeutin deshalb nichts. Auch für eine Hinweispflicht, dass homöopathische Methoden wissenschaftlich nicht fundiert seien, sieht sie keinen Grund. „Jemand der Homöopathie verwendet, weiß das. Im Übrigen hatten wir diese Diskussion schon öfters, sie kommt in zyklischen Abständen immer wieder.“

Medizinerin Doris Hofbauer-Freudenthaler kann der Homöopathie eher wenig abgewinnen. | NÖN

Auch im Sortiment der Alten Stadtapotheke in Waidhofen finden sich homöopathische Produkte. „Ich verstehe die ganze Diskussion darüber schon. Auch uns wurde im Studium gesagt, dass wir uns auf die Schulmedizin konzentrieren sollen und dass es zur Homöopathie zu wenig wissenschaftliche Studien gibt“, sagt Apothekerin Birgit Wawronek. „Der Arbeitsalltag zeigt aber, dass die Leute Homöopathie schon sehr häufig kaufen und auch immer wieder von positiven Wirkungen berichten.“

Von einem Verbot hält die Pharmazeutin nichts. „Es ist besser, die Leute erhalten homöopathische Produkte in Apotheken als etwa in Drogeriemärkten. So können wir beraten und die Leute bei Bedarf auch zum Arzt schicken“, sagt sie.

Thomas Francois/Shutterstock.com

In der Hausapotheke der Opponitzer Gemeindeärztin Doris Hofbauer-Freudenthaler gibt es homöopathische Produkte nur auf Bestellung. „Diese müssen dann aber privat bezahlt werden, die Krankenkasse zahlt hier nichts dazu“, sagt Hofbauer-Freudenthaler. Während die Gemeindeärztin der Homöopathie eher wenig abgewinnen kann, hält sie viel von pflanzlichen Arzneimitteln und verschreibt diese auch des Öfteren. „Leider werden Homöopathie und pflanzliche Mittel häufig verwechselt“, sagt sie.

Von einem Verbot der Homöopathie in Apotheken hält auch Hofbauer-Freudenthaler nichts. „Ich glaube, dass dann viele Mittel einfach über das Internet gekauft werden. Da finde ich es besser, wenn die Leute zu mir kommen und sich untersuchen und beraten lassen“, meint sie.

Patientenwohl steht im Vordergrund

„In der Medizin ist sicher nicht alles nur schwarz oder weiß, deshalb sollte man die Homöopathie nicht per se verteufeln, auch wenn es wissenschaftlich keinen Beweis gibt, dass sie etwas bewirkt“, sagt der Böhlerwerker Arzt Reinhard Bauer. „In der Zusammenschau mit der Schulmedizin kann die Homöopathie bei manchen Erkrankungen aber Sinn machen, weil sie vielleicht die Selbstheilungskräfte aktiviert. Letztendlich steht ja immer das Wohl des Patienten im Vordergrund.“

Bauer plädiert für eine verantwortungsvolle Abgabe von homöopathischen Arzneimitteln, bei welcher der Patient über die Wirksamkeit aufgeklärt wird. Von einem Verbot in Apotheken hält auch er nichts.