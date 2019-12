Unter dem Jahr versorgen sie die Region mit kulinarischen Köstlichkeiten, am 24. Dezember aber bleiben die Türen der Ybbstaler Wirte zu. Die NÖN wollte wissen, was am Heiligabend bei ihnen zuhause kredenzt wird.

Bei der Familie Bachler in Kematen kommt zu Mittag die traditionelle Rahmsuppe auf den Tisch. Tradition hat aber auch das Abendessen. „So lange ich mich erinnern kann, gibt es bei uns am Heiligabend gekochte Ripperl mit Kren“, sagt Wirtin Maria Bachler. „Und das wird auch so bleiben.“ Gegessen wird bei Familie Bachler noch vor der Bescherung. Der Bachlerhof bleibt für die Gäste über die Feiertage geschlossen. Erst am Silvesterabend tun sich um 17 Uhr wieder die Pforten auf.

Auch bei Schlosswirt Andreas Plappert kommt zu Mittag Rahmsuppe auf den Tisch. „Bei uns zu Hause war am Heiligabend zu Weihnachten bis 15 Uhr immer ein strenger Fasttag. Nur der Papa hat es immer wieder geschafft, sich ein Stück Blunzen in die Rahmsuppe hineinzuschmuggeln“, erzählt Plappert. „Hinsichtlich des Abendessens gab es im Vorfeld immer heiße Diskussionen, was auf den Tisch kommen sollte. Das konnte Karpfen, Lamm oder Ente, aber auch mal eine kalte Jause sein – je nachdem, wer aus der Familie sich am Ende durchgesetzt hat.“

Die Traditionen aus Kindertagen hat der Schlosswirt beibehalten – sowohl die Rahmsuppe zu Mittag als auch die Diskussion darüber, was es zum Abendessen geben soll. Heuer hat man sich im Hause Plappert für Ente entschieden. In der Küche steht der Gastronom am Weihnachtsabend aber nicht alleine. Tochter Valerie hilft eifrig mit.

Geschlossen hat der Schlosswirt nur am 24. Dezember. Bereits am 25. Dezember startet zu Mittag wieder der normale Wirtshausbetrieb.

Traditionell ist das Weihnachtsmahl bei Ursula Prosini in St. Georgen/Reith. „Zu Mittag gibt es bei uns immer Fisch“, sagt die Gulaschwirtin. „Früher handelte es sich dabei um Kabeljau oder anderen Meeresfisch. Da diese Fische aber mittlerweile vom Aussterben bedroht sind, kommt bei uns jetzt nur noch Fisch aus der Region auf den Tisch. Dabei handelt es sich um Saibling aus Göstling. Dazu gibt es Erdäpfel und Salat.“

Am Weihnachtsabend gibt es im Hause Prosini Aufschnitt. Aber auch der hausgemachte Mohnstrudel und die ebenfalls selbst gebackenen Kekse haben Tradition. Beim Kochen des Weihnachtsmahls wird Ursula Prosini von Mutter Felicitas unterstützt. „Wir wechseln uns ab“, sagt sie. „Wobei ich eher für die Mehlspeisen zuständig bin.“

Während der 24. Dezember bei der Gulaschwirtin in St. Georgen/Reith ein reiner Familientag ist, kommen am Christtag schon wieder die Gäste in die Wirtsstube. Am 26. Dezember hat man dann die Verwandtschaft eingeladen, der Wirtshausbetrieb läuft parallel. Traditionell geht es bei Familie Prosini dann auch zu Silvester zu. Da steht das landesweit beste Gulasch auf der Speisekarte.

Ein traditionelles Weihnachtsessen gibt es bei Punti Wirt Christian Schwarz am 24. Dezember nicht. Nach den zahlreichen Weihnachtsfeiern geht man es bei Familie Schwarz an diesem Tag ruhig und gemütlich an. Gekocht wird nicht, zu Abend gibt es eine kalte Jause.

„Am 23. Dezember ist bei uns traditionell noch einmal viel los“, berichtet Christian Schwarz. „Da treffen sich die Exil-Waidhofner. Die haben sich oft das ganze Jahr nicht gesehen und das kann dann schon mal länger dauern.“

„Der 24. Dezember ist deshalb einmal ein Tag zum Runterkommen und Ausrasten“, sagt Heidi Schwarz. Ein Fixpunkt ist um 17 Uhr das Holen des Weihnachtslichts aus der Kirche. Danach begeht man gemeinsam mit Kindern, Enkelkind und Schwiegermutter das Weihnachtsfest. „Das Essen steht dabei nicht im Mittelpunkt“, sagt Heidi Schwarz. „Das Schöne an diesem Tag ist, dass wir alle beisammen sind.“ Der Wirtshausbetrieb geht beim Punti Wirt dann erst wieder am 7. Jänner los.