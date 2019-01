Während die Ybbstaler Skigebiete Hochkar, Lackenhof und Maiszinken in der Vorwoche geschlossen blieben und der Skibetrieb am Hochkar noch immer nicht möglich ist, ging der Liftbetrieb am Königsberg in Hollenstein unvermindert weiter.

Unter der Woche waren die Lifte 3, 4 und 5 sowie der Kinderseillift in Betrieb. Am Samstag und Sonntag konnte auch der 1er-Lift seine Fahrt aufnehmen. Lediglich der höher gelegene Lift 2 blieb bis zuletzt gesperrt. „Die Gefahr eines Lawinenabgangs ist hier zu hoch“, berichtet Königsberg-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer.

„Ansonsten sind die Pisten am Königsberg aber bestens präpariert und gefahrlos befahrbar. Auch die Zufahrtsstraße ist bestens geräumt, gestreut und befahrbar.“ Die Stromversorgung der Liftanlagen habe man ebenfalls unter Kontrolle. Einen Besucheransturm brachte die Schließung der benachbarten Skigebiete dem Königsberg unter der Woche allerdings nicht. „Viele haben geglaubt, man kann auch bei uns nicht Ski fahren“, sagt Zebenholzer. Am Wochenende war das Skigebiet dann aber gut besucht. Im Sinne der eigenen Sicherheit warnt der Königsberg-Geschäftsführer aufgrund der Lawinengefahr eindringlich davor, sich abseits der Pisten zu bewegen.

Umgefallene Bäume schränkten Betrieb ein

Obwohl der Raum rund um Waidhofen von den heftigen Schneefällen nicht so stark betroffen war, musste man im Skigebiet Forsteralm in der Vorwoche den Liftbetrieb einschränken. Der schwere Nassschnee hatte Bäume niedergedrückt bzw. abgebrochen, weshalb am Dienstag der Vorwoche aus Sicherheitsgründen nur der Schlepplift 1a, der Sessellift und der Übungslift in Betrieb waren. Donnerstagmittag musste auch der Sessellift abgedreht werden. Am Sonntag konnte der Sessellift wieder in Betrieb gehen. Auch der Lift 1c und der Fun-Park waren in Betrieb.

Auch auf der Forsteralm weist man die Skifahrer darauf hin, dass das Tourengehen und das Fahren auf gesperrten Pisten derzeit viel zu gefährlich ist. „Auf den geöffneten Pisten haben wir aber beste Bedingungen“, sagt Forsteralm-Geschäftsführer Manfred Großberger.