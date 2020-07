„Die Lockerung der Beschränkungen wirkt sich stimulierend auf den Arbeitsmarkt im Bezirk aus. Seit April sinkt die Arbeitslosigkeit“, berichtet die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen Anita Prüller. 252 freie Stellen verzeichnete man Ende Juni, 587 Personen waren arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosigkeit liegt damit zwar um 74,2 % über dem Juni des Vorjahres, dennoch ist sie gegenüber dem Vormonat um 13,4 % zurückgegangen.

Der anhaltenden Krise begegnet man mit verstärkten Vermittlungstätigkeiten. Wurden im April 281 Vermittlungsvorschläge an Jobsuchende übermittelt, waren es im Mai 575 und im Juni bereits 718.

Außerdem setzt das AMS alles daran, Arbeitsplätze durch die Kurzarbeitsbeihilfe zu sichern. Seit Beginn des Lockdowns hat das AMS NÖ 24.052 Anträge bearbeitet. Zum Vergleich: Zur Zeit der Wirtschaftskrise 2009/10 waren es NÖ-weit nur 140. 288.500 Arbeitnehmer waren oder sind noch in Kurzarbeit. Im AMS-Bezirk Waidhofen befinden sich derzeit noch 2.042 Dienstnehmer in Kurzarbeit, bereits ausbezahlt wurden 6,59 Mio. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen.

Lob für Flexibilität des Modells

Wie wichtig diese Möglichkeit war, berichtet Barbara Hatzmann. Neun von elf Mitarbeiterinnen der Waidhofner Augenoptik konnten das Modell seit 16. März in Anspruch nehmen. Alle Arbeitsplätze wurden so gesichert. „Die Kurzarbeit war nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine emotionale Hilfe“, erzählt Hatzmann. „Nachdem die Regierung am Freitag vor dem Lockdown zu Mittag ein Kurzarbeit-Modell angekündigt hatte, konnte ich den Angestellten am Abend schon sagen: Macht euch keine Sorgen – wir werden euch nicht kündigen.“ Sie lobt auch die Flexibilität des Modells. „Wir können die Stunden nach Bedarf einteilen, und bezahlen das, was tatsächlich gearbeitet wird – den Rest fängt das AMS auf.“

Hatzmann-Mitarbeiterin Birgit Dallinger kümmerte sich um die Abwicklung der Anträge. „Natürlich war das ein administrativer Mehraufwand, allerdings waren die Infomaterialien des AMS hervorragend aufbereitet. Wenn man die Unterlagen genutzt und sich etwas Zeit genommen hat, war das problemlos zu schaffen.“ Persönlich sei sie froh, dass für Unternehmen die Möglichkeit der Kurzarbeit bestehe. „Es hätte sonst sicher mehr Arbeitslose gegeben. Bei uns stehen alle Mitarbeiterinnen hinter der Maßnahme.“

Seit Ostern ist das Geschäft wieder zu den normalen Zeiten geöffnet, das Kurzarbeit-Modell nutzt Hatzmann aber weiterhin, erklärt sie: „Wir haben – auch auf Empfehlung des AMS – verlängert, um so flexibler zu bleiben. Ich hoffe, dass es keine zweite Welle geben wird, bin aber grundsätzlich ein vorsichtiger Mensch. Ich bin froh, dass die Krise bei uns im Unternehmen keine Arbeitslosigkeit verursacht hat.“