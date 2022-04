Ladendieb als Michelin-Mann

Werbung

Der mehrmals vorbestrafte Drogenabhängige aus Kematen ist für die Behörden ein alter Bekannter. Diesmal muss der 23-Jährige wegen Diebstahls und schwerer Sachbeschädigung vor den Richter treten. Im Jänner soll er in einem Waidhofner Gewandgeschäft stark berauscht Kleidung gestohlen haben. Laut Zeugenaussagen soll der Angeklagte drei Jacken unter seiner eigenen angezogen und danach wie ein Michelin-Männchen den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben. „Ich streite es nicht ab, ist schon möglich, aber erinnern kann ich mich nicht“, erklärt der Angeklagte, der ankündigt, nun eine Drogentherapie zu machen, um auf den rechten Weg zurückzufinden.

Im November 2021 soll der 23-Jährige im Drogenrausch in Amstetten außerdem einen Bankomat und einen Defibrillator in einer Bankfiliale zerstört haben. Überwachungsaufnahmen zeigen, dass der Angeklagte zuvor auf Knien mehrere Mistkübel durchsucht hatte. „Es wirkt, wie wenn sie Ihre Karte gesucht hätten, die der Bankomat eingezogen hatte, und dann in Rage den Automat samt Defibrillator zerstört hätten“, meint der Richter. „Kann schon sein. Auch daran kann ich mich kaum erinnern“, erwidert der 23-Jährige, der angibt, an diesem Tag circa 20 Benzodiazepine-Tabletten genommen zu haben.

Der Richter vertagt die Verhandlung und beauftragt einen Sachverständigen. Dieser soll anhand eines psychologischen Gutachtens feststellen, ob der süchtige Angeklagte an diesen Tagen überhaupt zurechnungsfähig war. Es gilt die Unschuldsvermutung.

