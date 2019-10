Rund 1.200 land- und forstwirtschaftliche Betriebe zählt man im Bezirksbauernkammerbezirk Waidhofen, der die Gemeinden Allhartsberg, Kematen, Sonntagberg, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein und St. Georgen/Reith sowie die Stadt Waidhofen und ihre Katastralgemeinden umfasst.

780 Betriebe davon haben im Jahr 2019 einen Antrag auf EU-Ausgleichszahlungen gestellt. Vor zehn Jahren waren es noch 890 Betriebe. Das ist ein Minus von 110 Betrieben bzw. 12 Prozent. Daraus ergibt sich ein jährlicher Rückgang bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die einen Förderantrag stellen, von 1,2 Prozent.

41 Prozent Bio-Betriebe

41 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe im Kammerbezirk Waidhofen sind Bio-Betriebe. Dieser Anteil habe sich während der letzten zehn Jahre nicht groß verändert, sagt Kammersekretär Gottfried Losbichler.

„Indem einige Betriebe wegfielen, andere aber wieder dazukamen, hat sich das ziemlich die Waage gehalten. Das war im Ackerbaugebiet anders. Anders als bei uns im Grünlandgebiet, stieg dort die Zahl der Biobetriebe in den letzten Jahren kräftig an.“ Der Kammersekretär verweist aber darauf, dass man niederösterreichweit betrachtet im Bezirk einen der höchsten Bioanteile habe, und hält fest: „Mit jenen Betrieben, die auf nicht-biologischen Dünger und chemischen Pflanzenschutz verzichten, kommen wir sogar auf über 80 Prozent.“

Auch wenn die Zahl der bäuerlichen Betriebe im Ybbstal in den letzen Jahren weniger geworden ist, habe sich das Bauernsterben im Vergleich zu anderen Bezirken noch in Grenzen gehalten, sagt Bezirksbauernkammerobmann Mario Wührer. „In den meisten Fällen findet sich noch ein Nachfolger. Da übernehmen dann die Kinder oder Verwandte die Landwirtschaft. Aber natürlich kommt es auch bei uns vor, dass Bauernhäuser leer stehen.“

Wenn die Preissituation für bäuerliche Produkte so bleibe, werde es immer schwieriger, einen Nachfolger zu finden, meint Wührer, der selbst in Windhag eine Landwirtschaft betreibt. Während der Preis für Schweinefleisch durch die Schweinepest in China hierzulande zuletzt wieder etwas angezogen hat, ist der Preis für Rindfleisch in den letzen Jahren in etwa gleich geblieben. Der Milchpreis ging in den letzten Monaten wieder etwas zurück und liegt derzeit bei 32 bis 34 Cent pro Kilo. „Hier bin ich derzeit aber guter Hoffnung, dass der Preis wieder leicht anzieht“, sagt Wührer.

Kennzeichnung der Herkunft von Produkten

Wichtig ist dem Bauernbund-Funktionär, dass die Konsumenten die Qualität der bäuerlichen Lebensmittel aus heimischer Produktion wieder zu schätzen lernen. Das Bewusstsein dafür sei zwar oft schon da, es bedürfe jedoch auch der Information darüber, woher die Produkte in den Supermarktregalen kommen. Wührer fordert deshalb eine bessere Produktkennzeichnung, welche die Herkunft der verwendeten Lebensmittel ausweist, ein.

Neben den niedrigen Erzeugerpreisen bereitet der Landwirtschaft in der Region mittlerweile auch der Klimawandel große Probleme. Durch die daraus resultierende Trockenheit hatten Bauern heuer vor allem im Vorderen Ybbstal, aber auch im Raum Waidhofen und Ybbsitz, mit massiven Ernteeinbußen zu kämpfen und mussten Futter oft teuer zukaufen.

Darüber hinaus machen die Larven des Mai- und des Junikäfers im Boden den Grünlandbauern zu schaffen. In der Forstwirtschaft ist es wiederum der Borkenkäfer, der den Fichten stark zugesetzt hat.