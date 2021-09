Mac Animal war eine Hard-Rock/Heavy-Metal-Band, die mit internationaler Besetzung, ausgehend vom Raum Amstetten-Ybbstal, in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre große Erfolge im Mostviertel und da rüber hinaus in ganz Österreich feiern konnte. Zoltan Pito, der Gitarrist der Band erinnert sich an seine Zeit mit der Band.

Bandgründung am Stiftsgymnasium

Mac Animal wurde 1991 in Seitenstetten gegründet, wo drei Internatsschüler des Stiftsgymnasiums begannen, gemeinsam Musik zu machen. Dabei handelte es sich um den Gitarristen Jan Schwingenschlögl aus Aschbach, den aus Deutschland stammenden Bassisten Alexander Schell und den schottischen Austauschschüler Angus Cheyne, der die Rolle des Schlagzeugers übernahm. Als Sänger wurde der Amstettner Bernhard Mayrhofer angeworben, der wiederum den Amstettner Gitarristen mit transsilvanischen Wurzeln Zoltan Pito mitbrachte. In dieser Besetzung begann die junge Band im zweiten Stock eines Nebengebäudes des Stiftes zu proben, was allerdings nicht sehr lang gut ging, wie sich Pito erinnert: „Es war so, dass wir dann ein paar Monate lang dort wirklich intensiv geprobt haben, bis uns die Nonnen rausgeschmissen haben, weil wir zu laut waren.“

In diesem Proberaum hingen einige Tierposter an der Wand, was gemeinsam mit der schottischen Herkunft des Schlagzeugers den Bandnamen Mac Animal inspirierte. Bald fand auch der erste Auftritt der Band statt und zwar im Gasthaus Grote, in Seitenstetten. Viele Schulkollegen aus dem Stiftsgymnasium kamen, um die Lokalmatadore zu hören, und trugen so zu einem denkwürdigen ersten Auftritt bei. „Das war so ein Riesenerfolg, dass die Bude fast zerlegt wurde. Wir haben aufgrund dessen auch sämtliche Demo-Kassetten verkauft. Wir haben gut gespielt und wirklich Partystimmung erzeugt,“ erzählt Pito.

Erste Erfolge und Plattenvertrag

Die angesprochene Demo-Kassette mit dem Titel „You“ wurde bei Reinhard „Bux“ Brunner in dessen Studio in Molln aufgenommen. Es folgten eine Sonderedition der Kassette, die als „Me“ veröffentlicht wurde sowie 1992 die zweite Kassette „The Eye of Ibrahim“. 1993 ging Angus Cheyne nach Schottland zurück und Roland Sandhofer aus Neuhofen übernahm die Position des Schlagzeugers. Brunner war von den zahlreichen Verkäufen der beiden Kassetten so beeindruckt, dass er der Band auch bald einen Plattenvertrag auf seinem Label ATS Records anbot. Dort erschien dann 1993 auch die CD „Party On, Dudes“, die schon mit Sandhofer eingespielt wurde. Mac Animal entwickelten sich in den folgenden Jahren zu einer äußerst gefragten Live-Band. Wichtig für ihren Erfolg war auch, dass sie von Beginn an auch selbst Konzerte veranstalteten, wie Pito erzählt: „Unsere Erfolgswelle ging dann unglaublich gut weiter. Wir haben zum Beispiel damals in Waidhofen im alten Stadtsaal alle paar Monate selbst Konzerte veranstaltet und alles ausverkauft. Wir haben in Tirol gespielt, in Salzburg im Rockhaus, in Wien.“

„Ich habe jede Sekunde genossen, wir hatten eine wirklich tolle Jugendzeit und alle lange Haare!“ Zoltan Pito

Der Band kam auch zugute, dass die einzelnen Bandmitglieder sich auf unterschiedliche Bereiche spezialisierten und sie sich so die Arbeit gut aufteilen konnte. Schwingenschlögl übernahm zum Beispiel die Grafiken für die Gruppe, Schell trat als Manager und Booker auf und Pito schrieb einen Großteil der Kompositionen. Mit ihrem eigenständigen Sound, der auf Heavy Metal beruhte und Power- und Thrash-Metal-Elemente, aber auch Einflüsse aus Pop, Funk und Industrial enthielt, konnte die Band damals auch schnell über die Grenzen des Mostviertels und Niederösterreichs hinaus Erfolge feiern. Auch in einschlägigen Publikationen wie dem Magazin Rock Hard wurden ihre Veröffentlichungen positiv besprochen und bald durften sie auch Gigs im Vorprogramm bekannter Acts absolvieren, wie zum Beispiel vor Nazareth in Garsten, was Pito auch als einen seiner Konzerthöhepunkte mit Mac Animal nennt.

1994 verließen dann Jan Schwingenschlögl und Bernhard Mayrhofer die Band, die fortan als Quartett mit Michael Pürrer als zweitem Gitarristen weitermachte. In dieser Besetzung nahmen Mac Animal dann ihre zweite CD „Animalized“ auf, die 1995 auf ATS Records erschien. Nachdem die Bandmitglieder zu studieren begannen und sich immer weniger Zeit für Proben und Auftritte fand, löste sich die Band schließlich auf. Mayrhofer singt heute bei Gurgl Murgl und Pito ist Direktor der Musikschule Neuhofen und mit der Zoltan Pito Band und anderen Projekten nach wie vor auf den Bühnen der Region anzutreffen. Die anderen Bandkollegen sind großteils nicht mehr musikalisch aktiv, halten aber bis heute Kontakt miteinander und ein eventuelles Reunion-Konzert wurde bereits angedacht.

Die Feier zum dreißigjährigen Bandjubiläum 2021 wurde aufgrund der Covid-Pandemie verschoben, aber nicht aufgehoben. Pito denkt gerne an die Zeit mit Mac Animal zurück, die für ihn ein wichtiger Teil seiner Jugend war: „Ich habe jede Sekunde genossen, wir hatten eine wirklich tolle Jugendzeit und alle lange Haare! Das war eben diese Heavy-Metal-Ära, die letzten Jahre, bevor dann mit Nirvana Grunge gekommen ist und die ganze Szene umgekrempelt hat. Was aber hauptsächlich mit unserem Erfolg zu tun hatte, war unser eigenständiger Stil und eben ein gewisser Heavy-Metal-Spirit.“