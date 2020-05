Das Aufstellen der Maibäume blieb im Ybbstal aufgrund der Coronakrise heuer ebenso aus wie die traditionellen Maifeiern und Maikundgebungen. Um den Tag der Arbeit dennoch gebührend zu würdigen, wichen die Sozialdemokraten vielerorts ins Internet aus.

So wandten sich die SPÖ-Mandatare in Waidhofen mit kurzen Videos via Facebook und Instagram an die Öffentlichkeit, um an den wichtigsten Feiertag der Sozialdemokratie zu erinnern. „Der heurige 1. Mai ist ein ganz besonderer in einer sehr herausfordernden Zeit“, sagt Waidhofens SPÖ-Obmann Armin Bahr.

„Es ist offensichtlich geworden, dass der ungezügelte ‚freie Markt‘ eben nicht alles von selbst regelt.“SPÖ-Obmann Armin Bahr, Waidhofen

„Zum einen feiern wir das 130-jährige Jubiläum als Tag der Arbeit, zum anderen zeigt die aktuelle Situation umso deutlicher auf, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat mit einem funktionierenden Gesundheitswesen ist. Es ist offensichtlich geworden, dass der ungezügelte ‚freie Markt‘ eben nicht alles von selbst regelt und vor allem, dass die wirklich systemrelevanten Berufsfelder wie Pflege oder Handel eine deutliche Aufwertung im Bereich der Bezahlung und Wertschätzung erfahren müssen.“ Auch für Waidhofen gelte, sich zu einer Stadt zu entwickeln, die für alle Einkommensschichten leistbar sei, meint Bahr. Die Bereiche Wohnen, Kinderbetreuung und das Leben im Alter müssten dabei im Fokus stehen.

In Sonntagberg setzte die SPÖ heuer einen Maibaum der etwas anderen Art, indem ein Transparent mit einem Foto des Maibaums im Ortsteil Rosenau an der Stelle vor der Festhalle, an der normalerweise der Maibaum steht, aufgehängt wurde. „Gerade heuer, zum 130-jährigen Jubiläum des 1. Mai, ist es besonders hart, dass dieser besondere Tag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht in gewohnter Art und Weise begangen werden kann“, sagt SPÖ-Fraktionsvorsitzende Ulrike Neubauer.

„Speziell in Zeiten wie diesen ist es sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Recht und Ordnung, auch im Sinne von Chancengleichheit und gerechter Entlohnung, sowie entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen in einem Land wie Österreich vorherrschen, und dass die Generationen vor uns hart dafür gekämpft haben.“

SPÖ beklagt Einschnitt von Freiheitsrechten

Wenn Grund- und Freiheitsrechte einfach abgeschafft würden, so sei das im 21. Jahrhundert auch in Zeiten einer weltweiten Krankheitswelle mehr als fragwürdig, meint die SPÖ-Gemeinderätin. Außerdem sei es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass Arbeit entsprechend entlohnt werde und nicht nur die Gewinne der Konzerne im Vordergrund stünden. „Dafür wird die Sozialdemokratie auch weiterhin kämpfen und ihre Stimme erheben“, sagt Neubauer.

Die ÖVP nutzte den 1. Mai, um sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheits- und Pflegebereich für ihren Einsatz in der Krise zu bedanken. „Diese Institutionen leisten Außergewöhnliches“, betont Landtagsabgeordneter Anton Kasser. ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Hanger bedankt sich bei der Bevölkerung: „Gemeinsam haben wir es geschafft, dass die ersten Lockerungen in Kraft treten konnten. Es gilt aber weiterhin: Abstand halten heißt zusammenhalten.“