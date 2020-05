Keine Maibäume wird es heuer aufgrund der Coronakrise im Bezirk Amstetten geben. Das haben die Bürgermeister des Bezirks kürzlich beschlossen. Aufgrund des geltenden Versammlungs- und Veranstaltungsverbotes sind auch alle Maifeiern heuer abgesagt.

Dieser Ausfall schmerze zwar, doch der Schutz der Gesundheit sei jetzt einfach wichtiger, sagt der Obmann des ÖVP-Gemeindevertreterverbandes, Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl.

„Ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr wieder gemeinsam den Maibaum in die Höhe stemmen.“Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer

Manche Jugendgruppen und Vereine im Bezirk hatten zwar angeboten, die Maibäume mit Traktoren und Kränen aufzustellen, aber auch das erscheint den Ortschefs zu riskant: „Beim Kränzebinden, beim Schmücken und bei den Vorbereitungen kommen trotzdem viele Leute zusammen“, sagt Pressl und hält fest, dass der Beschluss über die Parteigrenzen hinweg unter den Bürgermeistern klar ausgefallen sei.

Auch in der Stadt Waidhofen entfällt heuer das traditionelle Maibaumsetzen am Oberen Stadtplatz. In den vergangenen Jahren war dieses Ereignis immer mit Musik und Tanz sowie anschließender Wirtshausmusik gefeiert worden. „Ich bitte um Verständnis, dass heuer kein Maibaum den Oberen Stadtplatz schmücken wird“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Umso mehr freue ich mich, wenn wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam den Maibaum in die Höhe stemmen und miteinander mit viel Musik feiern.“ Auch in den Waidhofner Ortsteilen werden sich heuer keine Maibäume in die Höhe recken.

Kein Maibaumaufstellen und keine Maifeiern wird es heuer auch in Allhartsberg, Sonntagberg, Kematen, Hollenstein, Opponitz, St. Georgen/Reith und Ybbsitz geben. „Wir halten uns an die Vereinbarung“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl.

SPÖ feiert Tag der Arbeit virtuell

Besonders hart trifft die Absage der Maifeiern natürlich die Sozialdemokratie. SPÖ-Bezirksparteiobfrau Ulrike Königsberger-Ludwig kündigt aber an, dass es virtuelle Feiern geben werde. „Wir bitten alle mitzufeiern, indem sie die rot-weiß-rote Fahne hissen oder auch mit ihren Kindern Fahnen basteln und in die Fenster stellen“, sagt die SP-Politikerin.

Groß gefeiert wird der 1. Mai auch Jahr für Jahr von der SPÖ Sonntagberg. „Wir bedauern sehr, dass die traditionelle Maifeier abgesagt ist“, sagt SPÖ-Fraktionsvorsitzende Ulrike Neubauer. „Es handelt sich beim ‚Tag der Arbeit‘ schließlich um den Feiertag der Sozialdemokratie. Natürlich steht aber in diesem Fall die Gesundheit der Menschen im Vordergrund.“