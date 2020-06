Im Bezirk Amstetten gibt es mit den Gemeinden Amstetten und Waidhofen zwei große Wasserspender. Von Waidhofen aus werden über den Wasserverbund Ybbstal die Gemeinden Sonntagberg, Kematen, und Aschbach mit Waidhofner Trinkwasser versorgt. Darüber hinaus bezieht die Gemeinde Ertl das Waidhofner Nass im Bereich der Wieser Höhe und deckt die Wassergenossenschaft Biberbach-Süd damit im Bereich St. Georgen/Klaus ihre Versorgungsspitzen.

Derzeit ist man gerade dabei, auf einer Länge von rund 25 Kilometern über die Wassergenossenschaft Urnbachtal Anwesen in Windhag, St. Leonhard/Walde, Ybbsitz und Randegg an das Waidhofner Wasserleitungsnetz anzuschließen.

In Kematen wird heuer der Ringschluss der Wasserleitung bis nach Hausleiten, Stritzlhof und Wollmersdorf erfolgen. Danach kann die gesamte Gemeinde mit Waidhofner Wasser versorgt werden.

Während Kematen zu 100 Prozent auf das Waidhofner Nass angewiesen ist, möchte man die Wasserversorgung in Sonntagberg so weit möglich aus eigenen Quellen und Hochbehältern sicherstellen. Für heuer sind dafür die Sanierung von Wasserhochbehältern, die Modernisierung des Wassernetzes und ein Rückhaltebecken in Rosenau im Budget vorgesehen.

In Allhartsberg wurden in den letzten 25 Jahren sämtliche Liegenschaften der Gemeinde an das Wasserleitungsnetz angeschlossen. Um in weiterer Folge die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, hat man nun ein großes Trinkwasserprojekt am Laufen. Gemeinsam mit der Firma Austria Juice ist man dabei, im Bereich Angerholz vier Trinkwasserhochbehälter, die jeweils 700 Kubikmeter fassen, zu errichten, wobei die Firma Austria Juice dann drei Hochbehälter betreiben wird und die Gemeinde einen. In weiterer Folge soll eine Trinkwasserleitung von Amstetten bis zu den neuen Hochbehältern in Kröllendorf errichtet werden, welche dann Amstettner Wasser an die Gemeinde liefert.

Noch im heurigen Jahr soll die Leitung von Hausmening bis Kröllendorf fertig gebaut werden und können fürs Erste fünf Liter Wasser pro Sekunde geliefert werden. Nächstes Jahr soll dann der Leitungsbau von Amstetten nach Hausmening folgen. Dann können bis zu 30 Liter Wasser pro Sekunde aus Amstetten nach Allhartsberg fließen. Die Firma Austria Juice übernimmt 2,3 Millionen des 3,6 Millionen Euro schweren Projekts, bei der Gemeinde verbleiben 1,3 Millionen Euro, wobei eine knappe Million Euro seitens des Landes NÖ gefördert wird.

„Die Wasserversorgung ist ein Thema, das die Gemeinden in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen wird“, sagt Bürgermeister Anton Kasser. „Mit diesem Projekt ist Allhartsberg gut für die Zukunft abgesichert. Das ist wirklich ein Meilenstein für die Sicherheit der Wasserversorgung.“

Neue Genossenschaft für Ybbsitz und Waidhofen

In der Gemeinde Ybbsitz ist man in der glücklichen Lage, mit einem Tiefenbrunnen auf der Pulverwiese eine gute Wasserversorgung aufgebaut zu haben. „Wir könnten unseren Wasserverbrauch damit doppelt abdecken“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. „Auch bei Trockenheit sind da keine wesentlichen Einschränkungen spürbar.“ Probleme bei Trockenheit gibt es allerdings im ländlichen Bereich.

Da muss dann auch die Feuerwehr Wasser bringen. Um hier gegenzusteuern, wurde vergangene Woche die Wassergenossenschaft Arzberg-Schwarzenberg gegründet. In einem Gemeinschaftsprojekt mit Waidhofen sollen hier in Summe 18 Liegenschaften, elf davon aus Ybbsitz, an das Waidhofner Wasserleitungsnetz angeschlossen werden. Derzeit laufen die Planungsarbeiten, ein Baustart im Herbst wird avisiert. In eineinhalb Jahren soll das Projekt abgeschlossen sein. Gespräche hinsichtlich einer Wassergenossenschaft, um das Gebiet Richtung Knieberg, Hubberg und Haselgraben mit Trinkwasser zu versorgen, laufen.

Die Absicherung der Wasserversorgung ist auch in Opponitz ein zentrales Thema. Eine neue Quelle im Ortsgebiet wäre vorhanden. „Mit einer Wassermenge von 0,5 Liter pro Sekunde ist das aber nicht die große Sache“, sagt Bürgermeister Johann Lueger. Deshalb lotet man derzeit auch andere Möglichkeiten aus. In St. Georgen/Reith wird man heuer den letzten Bauabschnitt der Wasserversorgungsanlage in Kogelsbach abschließen, während man in Hollenstein den Wasserbedarf durch eine Quelle im Gemeindegebiet versorgen kann. Trockenheit ist hier nict das Thema. Es gibt genügend Niederschläge.