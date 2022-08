„Mein Lehrbetrieb“ Gründungsvater Willi Hilbinger gibt Zepter ab

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Ybbstaler Unternehmer Willi Hilbinger hat am vergangenen Montagabend das Obmann-Amt des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ an seinen bisherigen Stellvertreter Markus Felber weitergegeben. Hilbinger hatte das Netzwerk aus Mostviertler Lehrbetrieben 2015 aus der Taufe gehoben – und mit ihm das beliebte Veranstaltungsformat „karriere clubbing“. Die Zahl der Besucher der Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel war seit 2015 von 300 auf über 1.000 gestiegen, die Zahl der Mitgliedsbetriebe ist von 30 im Gründungsjahr auf über 60 im Jahr 2022 angewachsen.

Noch wichtiger als diese Erfolgszahlen sei aber der positive Imagewandel: „Das öffentliche Bild über die Lehre hat sich in den vergangenen Jahren sehr zum Besseren gewendet. Ich freue mich, dass wir mit dem Verein in unserer Region dazu einen Beitrag leisten konnten“, so Willi Hilbinger in seiner Abschlussrede im Rahmen der Generalversammlung bei Elektro Oberklammer in Waidhofen. Einstimmig wurde er zum Ehrenobmann gewählt.

Von kleiner Gemeinschaft zu bezirksübergreifender Drehscheibe

Ursprünglich hatten sich in der Arbeitsgemeinschaft nur Ybbstaler Klein- und Mittelbetriebe zusammengeschlossen. Schnell expandierte die bis heute ausschließlich ehrenamtlich geführte Initiative aber in die Bezirke Scheibbs, Melk und Amstetten und wurde als Verein „Mein Lehrbetrieb“ zur gefragten Drehscheibe rund um Fragen der Berufsausbildung.

„Willi war unser aller Motor und Förderer. Er hat die Gruppe immer zusammengehalten und motiviert“, erklärte Neo-Obmann Markus Felber. So etablierte sich 2018 unter der Ägide von Obmann-Stellvertreterin Regina Günther das Schulbotschafter-Team, Richard Hanger fertigte 3D-Rundgänge in den Lehrbetrieben an und 2019 wurde das „karriere clubbing“ um einen Werkstättenbereich erweitert. Zum Standardwerk für Lehrstellensuchende entwickelte sich die „Lehrlingsbroschüre“ mit über 100 Lehrberufen in 60 Lehrbetrieben. Auch neue Kommunikationswege beschritt der Verein von Anfang an, wie etwa die sehr erfolgreichen Lehrlingsvideos.

Das neue Vorstandsteam mit Ehrenobmann Willi Hilbinger (links) und Gastgeber Karl Oberklammer (rechts): Kassier-Stellvertreterin Sandra Divjak, Schriftführer Richard Hanger, Obmann-Stellvertreterin Regina Günther, der neue Obmann Markus Felber, Kassaprüferin Claudia Prauchner, Schriftführer-Stellvertreter Andreas Leichtfried und Kassierin Sabine Brandner (von links). Foto: www.eisenstrasse.info

Markus Felber, Geschäftsführer von Fuchs Metalltechnik in Ybbsitz, hatte im Vorjahr bereits das „karriere clubbing“ organisiert und ist als Eisenstraße-Themenfeldsprecher in der Region gut vernetzt. Als Obmann-Stellvertreterin steht ihm weiterhin die Erlauftalerin Regina Günther vom Unternehmen Haubis zur Seite.

Die Generalversammlung wurde auch für die letzten Vorbereitungen zur siebten Auflage des „karriere clubbing“ genutzt. Die Messe geht heuer bereits von Mittwoch, 14. September, bis Freitag, 16. September, im Schloss Rothschild in Waidhofen über die Bühne. Rund 30 Mostviertler Betriebe aller Größen und Branchen stellen das breite Spektrum von Lehrberufen in den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen an einem Standort vor. Im Innenhof gibt es heuer erneut einen Werkstättenbereich zum Ausprobieren. Am Freitagnachmittag (bis 17 Uhr) sind insbesondere Eltern herzlich willkommen. „Die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufsentscheidung. Wir möchten mit ihnen noch mehr ins Gespräch kommen und freuen uns deshalb auf ihren Besuch“, laden Hilbinger und Felber gemeinsam ein.

