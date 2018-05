Milchprodukte zum Verkosten: Roadshow in Waidhofen .

Der Weltmilchtag am 1. Juni wurde zum Anlass genommen, um das Qualitätsprodukt Milch den Menschen näher zu bringen. Am Dienstag machte die Berglandmilch-Schärdinger-NÖN-Roadshow am Freisingerberg in Waidhofen an der Ybbs Station.