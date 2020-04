Eine der größten Musikschulen der Region, der Musikschulverband Waidhofen-Ybbstal, hat mit Schließung der Schulen sofort auf Distance Learning umgestellt. „Alle 60 Lehrpersonen sind ohne Ausnahme sofort in den E-Learning-Unterricht gewechselt. Sowohl sie als auch die Schüler sind sehr motiviert“, sagt Musikschuldirektor Christian Blahous. Nur bei zwei von 1.200 Schülern habe es vorerst technische Probleme gegeben, die man aber bald gelöst habe.

„Außerdem versorgen wir auch Gruppenunterricht wie den Musikgarten, die musikalische Früherziehung, das Mini-Mini-Musical, das Musiktheater und auch den Tanz im Online-Unterricht“, sagt Blahous. Sogar die Blockflötenklassen Ybbsitz hat man mit Programm versorgt. Dabei benutzen die Lehrer verschiedenste Tools von WhatsApp über Skype bis hin zum Telefon. „Uns erreichen dazu sehr positive Rückmeldungen“, berichtet Blahous.

Inzwischen laufe laut Blahous der Unterricht wie geschmiert. „Ich danke allen Lehrern, Eltern und Schülern, dass sie diese Herausforderungen angenommen haben und annehmen“, sagt Blahous, der auch selber über Tablet unterrichtet. „Nicht auszudenken, was wäre, wenn das nicht so funktionierte. Wann sollte man die Stunden nachholen, wenn monatelang der Unterricht, für den Eltern Schulgeld bezahlen, ausfällt? Gut, dass der Übergang so gut geschafft wurde.“

Ein trauriges Kapitel stellen die vielen Veranstaltungen, Produktionen und Konzerte der Musikschule derzeit dar. „Alle Veranstaltungen der Musikschule wurden inzwischen abgesagt oder verschoben“, sagt Blahous.