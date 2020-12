So wie die Kinder es in den Vorjahren gewohnt waren, wird die Nikolausaktion in Waidhofen in diesem Jahr nicht stattfinden. Zwar dürften die Nikoläuse nun Hausbesuche machen, allerdings haben sich viele Organisationen in den vergangenen Wochen schon Alternativen, wie den digitalen Nikolaus, überlegt, die voll im Laufen sind.

Karl Piaty