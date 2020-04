Am 1. Mai startet üblicherweise die Freibadsaison. Wie Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler jedoch in der Vorwoche bekannt gab, dürfen Freibäder, die Eintritt verlangen und über eigene Ein- und Ausgänge verfügen, vorerst noch nicht geöffnet werden. Für größere, frei zugängliche Wasserflächen stellte der Vizekanzler eigene Lösungen in Aussicht.

Im Waidhofner Parkbad kann die Badesaison heuer deshalb nicht am 1. Mai starten. „Dennoch arbeiten wir bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen für eine mögliche Öffnung“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Sobald es die Regelungen zulassen, sind wir bereit.“ Wie und unter welchen Voraussetzungen der Badebetrieb heuer ablaufen könnte, sei aber derzeit noch nicht absehbar, sagt der Bürgermeister. „Hier müssen wir auf grünes Licht von der Bundesregierung warten.“ Für Saisonkarten soll es abhängig vom Öffnungstermin eine entsprechende Preisreduzierung geben.

Im Freibad Sonntagberg beginnt die Freibadsaison normalerweise Mitte Mai. „Die Vorbereitungen für eine Öffnung werden bereits seit einiger Zeit getroffen“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. „Wann wir tatsächlich öffnen können, hängt aber natürlich von den Vorgaben der Behörden ab. Ich rechne aber schon damit, dass es unter einigen Auflagen, wie etwa einer Höchstbesucherzahl, eine Möglichkeit geben wird, im Sommer zu öffnen.“

Badebetrieb mit Abstand denkbar

Im Ybbsitzer Freibad wurde mit den Reinigungsarbeiten aufgrund der Coronakrise noch nicht begonnen. „Wir werden hier noch zuwarten. Wenn es erlaubt ist, werden wir aber natürlich öffnen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. Dass dies aber vor Juli sein werde, glaubt er nicht. Um Abstandsregeln einzuhalten, kann sich Lueger vorstellen, dass dann nur eine begrenzte Besucheranzahl im Bad erlaubt ist. Saisonkarten wird es in Ybbsitz heuer keine geben.

Was die Öffnung des Naturbades Kematen betrifft, so werde man die Richtlinien der Bundesregierung abwarten und sich dann nach diesen richten, sagt Ortschefin Juliana Günther.