Notarzt-Hubschrauber C-15 hob 999 Mal ab im Jahr 2022

Im Jahr 2022 stiegen die Einsätze des auf der Ybbsitzer Anhöhe stationierten Rettungshubschraubers Christophorus 15 – zwar nur marginal, aber doch – auf 999 Flüge. 2021 waren es 997 Einsätze gewesen. Das entspricht auch dem Österreich-Trend. Denn österreichweit mussten die Flugretter 21.934 Mal abheben. Damit stieg die Zahl der Einsätze für die Lebensretter aus der Luft um 1.997 Eisätze.

So blickt die ÖAMTC-Flugrettung im Jahr 2022 auf einen neuerlichen Einsatzrekord zurück. „Damit war 2022 für unsere Crews das bisher intensivste Jahr überhaupt“, hält Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, fest. „In erster Linie geht es darum, hochqualifizierte Notärzte und Flugretter sowie modernste medizinische Technik rasch an den Notfallort zu bringen und die Patienten dann, nach umfassender Versorgung, in das für sie geeignetste Krankenhaus zu fliegen“, so Trefanitz. Wie in den Jahren zuvor waren auch 2022 internistische und neurologische Notfälle der häufigste Grund für den Start eines Notarzthubschraubers.

Am zweithäufigsten hoben die Retter nach Unfällen, die sich bei der Arbeit, in der Schule oder im Umfeld des eigenen Hauses ereignet haben, ab. An dritter Stelle mussten die Crews nach Unfällen im Straßenverkehr abheben. Österreichweit mussten 62 Personen mittels Taubergung aus unwegsamem Gelände geborgen werden.

„Die hohe Anzahl der Einsätze sowie deren breit gefächertes Spektrum zeigen, wie wichtig die ÖAMTC-Notarzthubschrauber für eine lückenlose medizinische Versorgung der Region sind“, führt Trefanitz aus.

