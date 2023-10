Offene Ateliers: Kunst, so weit das Auge reicht

Zum 21. Mal in Folge präsentiert die Kulturvernetzung Niederösterreich Europas größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk: Im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“öffnen Kunstschaffende in ganz Niederösterreich am 21. und 22. Oktober ihre kreativen Wirkungsstätten fürKunstinteressierte. In Ybbstal laden 18 Künstlerinnen und Künstler in ihre Ateliers ein.

Die höchste Dichte an Teilnehmenden weist diesmal mit zwölf Kunstschaffenden der Bezirk Waidhofen/Ybbs auf, wo auch Maler und Bildhauer Herbert Petermandl sowie einige Mitglieder des Waidhofner Malkreises wieder mit dabei sind. Doch auch im Vorderen und Oberen Ybbstal kann man Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken, etwa „Raabenweib“ Sonja Raab in Opponitz beim Anfertigen einer Eisenstraßen-Krone.

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler:

- Allhartsberg: Annemarie Dorrer (Südhang 8/3)

- Böhlerwerk: Walter Gstettenhofer (Waidhofnerstraße 13)

- Kematen: Ernst und Silvia Klement (6.c Straße 1)

- Opponitz: Doris Schweiger (Doris.art, Schwarzenbach 7), Sonja Raab (Hauslehen 39)

- Waidhofen/Ybbs: Heidrun Anger (Bertastraße 35) / Eva Krendl (Seitenstettner Straße 13) / Wilma Krendl (Weyrer Straße 1) / Andrea Kromoser (Kapuzinergasse 6/Praxis Physio-Rieder im RIZ, 1. St.) / Ingrid Mühlbachler (Unterzeller Str. 82) / Herbert Petermandl (Bertastraße 28) / im Atelier des Waidhofner Malkreises (Ybbsitzer Straße 55): Monika Brandl / Martina Hüttenbrenner / Gertrude Riedler / Andrea Sachslehner / Julia Stütz / Susanne Stütz

Nähere Infos zu Ateliers, Zusatzprogramm und Öffnungszeiten: www.kulturvernetzung.at.