35 Kilometer pendelt Michaela Steinkellner täglich zu ihrem Arbeitsplatz nach Steyr. Die Konradsheimerin ist dort als Bewährungshelferin beim Verein Neustart tätig. Aus Klimaschutzgründen und weil sie nicht so viel im Auto sitzen wollte, hat sie sich dazu entschieden, den täglichen Arbeitsweg mit dem Bus zurückzulegen.

Um von ihrem Zuhause zur Bushaltestelle zu gelangen, muss sie allerdings die ersten zehn Kilometer mit dem Auto fahren. „Die Zeit im Bus nutze ich dann, um zu lesen, zu telefonieren, SMS zu schreiben oder einfach nur um noch etwas zu schlafen“, beschreibt Steinkellner die Vorteile des Öffi-Pendelns. Rund 45 Minuten benötigt sie so von Haustüre zu Haustüre. „Wenn ich mit dem Auto fahre, sind es vielleicht 35 Minuten“, sagt sie. „Rechnet man die Parkplatzsuche dazu, dann bin ich aber auch nicht schneller.“ Grundsätzlich sei die Busverbindung zufriedenstellend, sagt die Konradsheimerin. „Luft nach oben gäbe es natürlich immer, aber meist komme ich gut mit dem bestehenden Angebot aus. Ich kann mir meine Arbeitszeit zum Glück flexibel einteilen.“

45 Prozent der Waidhofner müssen ihre Heimatgemeinde verlassen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen (Stand: 2017). Das ist bezirksweit noch vor Amstetten (45,1 Prozent) der geringste Anteil. An dritter bzw. vierter Stelle liegen die Gemeinden Ybbsitz und Hollenstein mit 51,7 bzw. 52,1 Prozent. „Ybbsitz ist in der glücklichen Lage, dass wir durch unsere erfolgreichen Betriebe mehr als 1.000 Arbeitsplätze in der Gemeinde haben und daher viele Ybbsitzer ihren Arbeitsplatz vor Ort finden“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. „Die meisten Betriebe sind in der Metallbranche angesiedelt und bieten trotzdem für viele Tätigkeitsbereiche interessante Jobs an.“

Dennoch ist in Ybbsitz der Auspendleranteil seit 1991 um 18,8 Prozent gestiegen. Damit liegt man hinter Amstetten (20,7 Prozent) und Weistrach (20,4 Prozent) bezirksweit auf Platz drei. „Die Ausbildung hat sich ebenfalls stark verändert und die Arbeitnehmer sind flexibler geworden“, erklärt Ortschef Lueger diese Entwicklung. „Sie suchen sich die besten Jobs aus und nehmen auch längere Anfahrtswege in Kauf.“

Waidhofen findet sich in diesem Ranking mit einer Steigerung von 13,4 Prozent auf Platz acht. Auf Platz neun folgt Sonntagberg (plus 13,4 Prozent bei einem Auspendleranteil von 70,9 Prozent). St. Georgen/Reith liegt mit einer Steigerung von 12,5 Prozent auf Platz 14 (Auspendleranteil: 66,8 Prozent) und Kematen mit plus 9,3 Prozent auf Platz 19 (Auspendleranteil: 72,7 Prozent).

Kematen punktet mit Wirtschaftskraft

Die Gemeinde Kematen hat mit einem Wert von 132 hinter Amstetten den zweithöchsten Pendlerindex im Bezirk. Dieser ist ein Indiz dafür, wie wirtschaftsstark eine Gemeinde ist. Bei einem Wert von über 100 gibt es in der Gemeinde mehr Arbeitsplätze als dort wohnhafte Erwerbstätige. In Kematen stehen 1.239 Erwerbstätige 1.639 Arbeitsplätzen gegenüber. Auch den stärksten Anstieg des Pendlerindex zwischen 1991 und 2017 von 81 auf 132 weist man in Kematen auf.

„Kematen hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr gut entwickelt“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther. „Internationale Betriebe haben sich ebenso angesiedelt wie viele kleinere Betriebe.“ Der nahe Autobahnanschluss und Investitionen in die Infrastruktur würden die Gemeinde zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort machen.

Auf Platz drei beim Pendlerindex folgen ex aequo St. Valentin und Waidhofen mit einem Wert von 109. In Waidhofen stehen 5.526 Erwerbstätige 6.035 Arbeitsplätzen gegenüber. Auf Platz sechs und mit einem Pendlerindex von 97 folgt Sonntagberg, auf Platz sieben Ybbsitz (Pendlerindex: 94).

Die meisten Auspendler im Bezirk Amstetten hat die Gemeinde Ennsdorf mit 87,2 Prozent. Dahinter folgen Oed-Öhling (85,3 Prozent) und Behamberg (83,3 Prozent). Von den acht Ybbstalgemeinden ist die Auspendlerquote in Allhartsberg am höchsten.

Dieser Pendler-Report wurde mit Daten der Rechercheplattform „Addendum“ der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH erstellt.