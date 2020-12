Die Stadt Waidhofen investiert in den nächsten Jahren in den Ausbau des Radwegnetzes. In vier Jahren sollen alle Nachbargemeinden mit Radwegen an die Stadt angebunden sein. Ein zentrales Teil dieses Projekts ist der Radweg Richtung Gstadt auf Waidhofner Seite. Dieser soll nach der Verkürzung der Citybahnstrecke, die mit Fahrplanwechsel am 13. Dezember erfolgen wird, umgesetzt werden.

Der Radweg von Waidhofen nach Gstadt soll ab Vogelsang nun nahezu vollständig auf der Trasse der Citybahn geführt werden. Lediglich zwischen der Haltestelle Kreilhof und der Kreuzung nach Atschreith wird der Radweg neben der Trasse auf der Straße geführt werden. Kössl

Seit Donnerstag der Vorwoche steht nach einem Gespräch zwischen den zuständigen Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie der Radlobby Waidhofen nun auch fest, dass der Radweg nahezu gänzlich auf der Bahntrasse errichtet werden soll. Ursprünglich war vorgesehen, den Radweg nur zwischen dem Vogelsang und der Haltestelle Kreilhof auf der Trasse verlaufen zu lassen. Danach sollten vorhandene Begleitwege genutzt und der Radweg am Hang entlang bis Gstadt geführt werden.

„Es gab hier mehrere Varianten, wie der Radweg verlaufen könnte“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Wir sind all diese Varianten nun noch einmal durchgegangen und letztlich aus Kosten-, Zeit- und Platzgründen zu dem Schluss gekommen, dass der Radweg grundsätzlich vorne auf der Bahntrasse verlaufen soll.“

Lediglich zwischen der Haltestelle Kreilhof und der Kreuzung nach Atschreith wird der Radweg neben der Trasse auf der Straße geführt werden. Wenn es rechtlich möglich ist, soll dieser Abschnitt dann als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Das heißt, dass der Autoverkehr dort dann zwar möglich wäre, der Radverkehr aber Vorrang hätte. Der Grund dafür, dass man hier nicht auf die Bahntrasse geht, sei, dass diese Straße bereits vorhanden sei und der finanzielle Aufwand für dieses Teilstück auf der Trasse aufgrund einer dort vorhandenen Brücke bei rund 70.000 Euro gelegen wäre, sagt der Stadtchef.

Andreas Kössl Ein Beitrag zur Mobilitätswende

Um in Kreilhof auch den Ortsteil Zell an den Radweg anzubinden, wird im Bereich der derzeitigen Haltestelle eine radtaugliche Rampe für beide Fahrtrichtungen errichtet.

Wegen der Auflassung des Citybahnabschnitts ist die Umsetzung des Radwegs auf der Bahntrasse erst im Budget 2022 vorgesehen. Das Einstellverfahren der Stadtbahn auf dem Abschnitt ist zwar schon durch, das Auflassungsverfahren aber noch offen. Dieses möchte die Stadt nach dem Kauf der Trasse und des Bahnhofs in der nächsten Gemeinderatssitzung einleiten. Wie lange es dauert, ist ungewiss. Fest steht aber: Erst wenn das Auflassungsverfahren abgeschlossen ist, kann der Radwegbau starten.

Nach wie vor geplant ist seitens der Stadt, das Grundstück gegenüber der Firma Bene zwischen Gstadt und der Siedlung Kreilhof als Betriebsgebiet zu nutzen. „Dass man diese Fläche nicht optimal nutzen kann, wenn der Radweg durchgehend auf der Trasse verläuft, ist zwar ein Nachteil,“ sagt der Bürgermeister. „Der Vorteil ist aber, dass dadurch langwierige Grundstückstauschverhandlungen entfallen.“

Starten möchte man in Waidhofen nächstes Jahr bereits mit der Radweganbindung vom Bahnhof Gstadt über die ehemalige Eisenbahnbrücke auf die Ybbsitzer Seite. Da die Brücke zur Hälfte auf Waidhofner und zur anderen Hälfte auf Ybbsitzer Gemeindegebiet liegt, wird man dieses Projekt gemeinsam abwickeln.

„Die Planungen für die Radweganbindung über die Brücke in Gstadt befinden sich im Endstadium“, sagt der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger (ÖVP). „Die Finanzierung muss noch sichergestellt werden.“ Fix am Plan habe man in Ybbsitz 2021 den Radwegbau auf der einstigen Bahntrasse zwischen Schütt und Steinmühle.

Neue Ybbsquerung über Bahnbrücke Feistenau

Die Radverbindung über die Eisenbahnbrücke in Gstadt soll vor allem dem Alltagsradverkehr zwischen den Gemeinden dienen. Für die touristische Anbindung Waidhofens an den Ybbstalradweg ist geplant, den Radweg in Gstadt nach der Kreuzung der Landesstraße entlang der B 31 auf der bereits aufgelassenen Bahntrasse Richtung Opponitz weiterzuführen und erst bei der Eisenbahnbrücke Feistenau die Ybbs zu queren. „Dadurch soll der Güterweg Bromreith auf der Ybbsitzer Seite vom touristischen Radverkehr entlastet werden“, sagt Krammer.

Der Ausbau dieses Teilabschnitts, an dem sich auch die Gemeinde Ybbsitz finanziell beteiligen wird, ist wie jener zwischen Vogelsang und Gstadt erst für 2022 vorgesehen. „Sollten weitere Teile dieser Radanbindung aber schon früher umsetzbar sein, können wir sie immer noch im Nachtragsvoranschlag 2021 berücksichtigen“, hält der Stadtchef fest. Was die Finanzierung des Radwegbaus generell betrifft, habe man sich bereits eine 50-Prozent-Förderung aus Bundesmitteln sichern können, sagt der Bürgermeister. Verfügbare Landesgelder sei man dabei abzuklären.

Die nun erzielte breite Einigkeit bei dem Radwegprojekt Richtung Gstadt freut den Stadtchef: „Wir haben alle Varianten geprüft, vorgelegt und diskutiert. Die Gespräche waren sehr konstruktiv. Man sieht, wie zielführend es ist, wenn die Sache im Vordergrund steht.“