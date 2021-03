In vielen Orten stehen die Ministranten schon in den Startlöchern. Sie wollen den Leuten kurz vor Ostern den Englischen Gruß überbringen und ihre Ratschen schwingen. Diese Tradition gibt es im Ybbstal allerdings nicht in allen Pfarren. Die NÖN hat sich umgehört, wo gelärmt wird und wo nicht.

In der Stadt Waidhofen ist das Ratschen schon seit über 50 Jahren nicht mehr üblich. „Der Brauch ist irgendwann vor langer Zeit abgekommen und nie wieder eingeführt worden. Das ist so akzeptiert worden und es gibt, glaube ich, auch kein Bestreben, es wieder einzuführen“, informiert Andreas Stockinger-Wadsak, Pastoralassistent der Pfarre Waidhofen.

Die Tradition gibt es auch in Ybbsitz, Windhag und Böhlerwerk nicht. „In unserer Pfarre gibt’s kein Ratschen. Leider hat es keine Tradition, es wurde nie eingeführt“, sagt Diakon Thomas Resch.

Dennoch gibt es aber auch im Bezirk Pfarren, in denen es vor Ostern auch laut wird. In der Pfarre Allhartsberg laufen aktuell schon die Vorbereitungen für die diesjährige Ratschenaktion. 19 Minis tranten werden am Karfreitag von halb acht Uhr morgens bis kurz nach Mittag unterwegs sein. Treffpunkt ist am Kirchenplatz.

„Dort stellen sie sich im Kreis auf und ratschen kräftig an. Dann wird das Ratschensprücherl aufgesagt und nochmals kräftig geratscht. Anschließend brechen die einzelnen Gruppen auf und besuchen die Häuser in der Pfarrgemeinde“, erzählt der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Andreas Geierlehner.

Der Brauch des Ratschengehens hat in der Pfarre Allhartsberg eine lange Tradition. Mit Ausnahme des Vorjahres wird ununterbrochen jedes Jahr vor Ostern geratscht. „Im Corona-Jahr war alles anders, das Ratschengehen der Ministranten musste ausbleiben – jedoch erklang am Karfreitag 2020 die Turmratsche tatsächlich von der Glockenkammer der Pfarrkirche weit in die Gemeinde hinein“, berichtet Geierlehner.

Diese Turmratsche hat der Pfarrgemeinderat 2017 selbst mit seinem Sohn Martin gebaut, der übrigens auch im Ministrantendienst tätig war. Seit dieser Zeit ist die große Kastenratsche während der Kartage im Einsatz, an denen bekanntlich die Glocken schweigen.

2020 ertönte die Kastenratsche vom Kirchturm

Und nun zurück zum Vorjahr: Die Ratschenaktion fiel aus, dafür ließ Geierlehner die große Kastenratsche vom Kirchturm aus erklingen. Pünktlich um 15 Uhr hämmerten die 16 Holzklötze kräftig den englischen Gruß.

Für ihn war das ein ganz besonderer Moment: „ Als in die Stille des Karfreitags, der wegen des Corona-Lockdowns fast noch stiller und bedrückender wirkte, das klappernde Geräusch der Turmratsche ertönte, war das für mich ein besonders prägender Augenblick, der mir lange in Erinnerung bleiben wird – ein Stück guter Tradition als ein bisschen Trost in einer unsicheren Zeit.“

Und heuer wollen die Ministranten wieder selbst ratschen. In Zweiergruppen werden sie die einzelnen Ortsteile der Pfarre besuchen – mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand. „Sie freuen sich natürlich schon darauf. Das ist für sie auch ein gewisser Höhepunkt, weil sie durch die Gemeinde marschieren und die Tradition hochleben lassen können“, weiß Geierlehner.

Aber nicht nur die Ministranten warten darauf, auch die Bürger wünschen sich ihren Brauch zurück. „Die Leute warten auf die Ratschenkinder. Letztes Jahr fanden wir es alle schade. Da fehlt etwas, es ist doch eine Tradition bei uns.“