Seit vergangenem Freitag gilt das Rauchverbot. Ab diesem Zeitpunkt ist Rauchen in Lokalen verboten. Während die eine Seite den Schritt als sinnvolle Maßnahme zur Gesundheitsförderung befürwortet, trifft das Gesetz bei einigen Wirten und – natürlich – vielen Rauchern auf Ablehnung. Oftmals wird befürchtet, dass das Rauchverbot zu einem „Wirtesterben“ führen könnte. Bezirks-Wirtesprecherin Melitta Ott erwartet allerdings keine große Schließungswelle. „Im Bezirk hätte ich noch von keinem Lokal gehört, dass es wegen des Rauchverbots fix schließen wird. Man wird aber noch abwarten müssen, wie sich das Gesetz auswirkt. Ich glaube, das Einzige, was auf der Strecke bleiben wird, sind die kleinen Beisln. Die haben einfach weniger Chance, auf die Veränderungen zu reagieren.“

Oftmals hätten Lokale schon im Sommer auf Nichtraucherbetrieb umgestellt. Das habe funktioniert, allerdings freilich auch aufgrund der Witterung. „Ich glaube, dass man die Lärmentwicklung draußen nicht unterschätzen soll. Das kann zu weiteren Pro blemen führen. Wie sich das alles entwickelt, werden wir abwarten müssen. Auf jeden Fall herrscht in der Gastronomie viel Respekt vor dem Gesetz, es gibt ja auch harte Strafen“, führt Ott aus. Die reichen – im Wiederholungsfall – bis 1.000 Euro. 100 Euro muss übrigens der Gast zahlen, wenn er im Lokal raucht. Auch für ihn wird es im Wiederholungsfall teurer.

„Zu Weihnachten redet keiner mehr darüber“

Mit Humor nimmt „Ums Eck“-Wirt Thomas Wurzenberger die neue Regelung hin. Er veranstaltete am vergangenen Donnerstag, 31. Oktober, noch eine „Raucherparty“. „Zigaretten waren hier quasi die Eintrittskarten. Nichtraucher durften nicht hinein“, lacht er. Um Punkt Mitternacht – kaum als die Regelung in Kraft trat – wurden die Raucher dann allerdings nach draußen „verbannt“.

Bislang durfte in Wurzenbergers Lokal am Hohen Markt in Waidhofen überall geraucht werden – mit 1. November ist Rauchen auch hier nur mehr im Freien gestattet. „Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich mir selber aussuchen könnte, ob in meinem Lokal geraucht werden darf oder nicht“, sagt Wurzenberger. „Ich bin Besitzer des Lokals und arbeite auch meistens alleine hier. Es wäre also ganz allein meine Entscheidung, ob ich mich dem Rauch aussetze oder nicht.“ Aber dennoch wird er sich dem neuen Rauchverbot beugen: „Wenn im Lokal trotz Verbotes geraucht wird, muss man Strafe zahlen – und das steht nicht für sich“, meint er.

Für seine rauchenden Gäste hat Wurzenberger im Innenhof eine Überdachung sowie beheizte Tische und Stühle mit Polster errichtet. „Ich habe da natürlich mit dem Innenhof einen großen Vorteil, da so die Raucher nicht vor dem Lokal stehen müssen“, sagt der Wirt. Er ist sich aber sicher, dass sein kleines Lokal am Hohen Markt das generelle Rauchverbot überleben wird. „Natürlich werden anfangs weniger Gäste kommen. Aber in ein bis zwei Monaten wird sich alles eingerenkt haben und zu Weihnachten redet dann keiner mehr darüber“, sagt Wurzenberger. „Man geht ja schließlich nicht fort, um zu rauchen, sondern um unter Leuten zu sein.“

Auch bei Schlosswirt Andreas Plappert war bisher das Rauchen im Lokal gestattet, aber „es ist immer der Nichtraucher im Vordergrund gestanden. Wenn gegessen wurde oder wenn Kinder da waren, dann wurde nicht geraucht. Wenn später noch ein paar Leute zusammengesessen sind, wurden die Nichtraucher immer gefragt, ob es sie störe, wenn geraucht wird“, sagt Plappert. „Unsere Regelung war ein respektvolles Miteinander und das hat immer einwandfrei funktioniert.“

Rauchen wird aber in Zukunft auch beim Schlosswirt nur noch vor dem Lokal gestattet sein. „Wir richten hier natürlich einen bequemen Platz für die Raucher ein. Heizstrahler werde ich aber nicht aufstellen, denn in Zeiten des Klimawandels ist es kontraproduktiv, die Luft zu beheizen“, sagt Plappert.

Er glaubt, dass die Regelung zum generellen Rauchverbot „noch nicht fertig gedacht“ sei. „Vor allem der Anrainerschutz wird Probleme machen“, sagt Plappert. „Ich glaube nicht, dass den Gastronomiebetrieben künftig Gäste fehlen werden und es deswegen zu Schließungen kommen wird. Vielmehr wird es durch den Lärm zu Klagen kommen, die dann für viele existenzbedrohend werden.“