Rüsten für die Blackout-Gefahr

Ein „Blackout“ – sprich ein lang anhaltender Stromausfall über zumindest 12 Stunden, der großflächig eintritt – ist ein oft unterschätztes Szenario. Die Folgen daraus können Versorgungsschwierigkeiten sein. Daher appellieren Organisationen wie der Zivilschutzverband an Privatpersonen, nicht auf eine Bevorratung mit Lebensmitteln zu vergessen. „Eine Bevorratung für mindestens 14 Tage ist sehr wichtig. Bei länger dauerndem Stromausfall helfen Ersatzgerätschaften wie Kerzen, Taschenlampen, Notkocher, Gaskocher, Notradio und Solarradio. Ein Raum, der mit einem Ofen beheizt (Kaminanschluss) werden kann, falls ein Blackout in der kalten Jahreszeit passiert, wäre ebenfalls wichtig“, gibt Reinhold Hiemetsberger vom Zivilschutzverband Tipps. Man müsse sich bewusst sein, dass nicht nur das TV-Gerät nicht mehr geht, sondern auch das Einkaufen oder Geldbeheben nicht mehr möglich ist.

Gerald Käferbeck, Zivilschutzbeauftragter und Katas trophenschutzbeauftragter der Stadt Waidhofen, erklärt die Vorgehensweise im Ernstfall: „Im Ernstfall tritt der Krisenstab der Stadt, bestehend aus einem eigens geschulten Personenkreis, Vertretern der Blaulichtorganisationen, des Bundesheers sowie des NÖ Zivilschutzverbands, im Rathaus zusammen. Regelmäßige Übungen stellen den reibungslosen Ablauf sowie die bestmögliche Zusammenarbeit im Krisenstab sicher.“

Speziell für den Blackout-Fall soll das Rathaus künftig mit einem eigenen, fix installierten Notstromaggregat versorgt werden. Die dafür notwendigen technischen Umbauten an der Verteileranlage im Rathaus sollen, so Käferbeck, noch heuer realisiert werden. Das Aggregat will man sobald wie möglich installieren. Damit könne die Einsatzbereitschaft des Krisenstabs und die Funktionsfähigkeit des Magistrats auch für den Fall eines großflächigen Blackouts sichergestellt werden.

Wichtig sei aber auch, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür herrscht, wie man sich verhalten soll.

Infobroschüre als wichtiger Leitfaden

„Jeder und jede sollte im Ernstfall wissen, was zu tun ist. Der Niederösterreichische Zivilschutzverband informiert hier regelmäßig und stellt detaillierte Infobroschüren auf der Website www.noezsv.at zur Verfügung.“

Mit den Vorbereitungen für einen Blackout beschäftigen sich freilich auch die Einsatzorganisationen. Michael Höritzauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen-Stadt, gibt an, dass die Feuerwehr bereits seit einigen Jahren auf einen Stromausfall vorbereitet ist. „Das Feuerwehrhaus Waidhofen-Stadt ist notstromversorgt. Wir haben ein Dieselaggregat, mit dem wir für eine gewisse Zeit, ungefähr zwei bis drei Tage, die Stromversorgung aufrechterhalten können.“

Im Falle eines Blackouts können mit diesem Notstromaggregat die elektrischen Tore geöffnet werden sowie auch die notwendigste Beleuchtung sichergestellt und die Kompressoren zum Auffüllen der Löschflaschen betrieben werden. Die Feuerwehr kann so also auch bei Stromausfall ihre Aufgaben wahrnehmen, darüber hinaus fällt die Grundversorgung der Bevölkerung aber nicht in ihr Aufgabengebiet. Derzeit wird auch überlegt, in Zukunft ein größeres Aggregat anzuschaffen.