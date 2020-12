Nach drei Wochen im Distance Learning kehrten am Montag die Schüler wieder in ihre Klassen zurück; gut desinfiziert und mit Mund-Nasen-Schutz.

„Es sind in der Bildungsregion Mostviertel praktisch alle Jugendlichen der ersten acht Schulstufen, der Polytechnischen Schule und der Maturaklassen wieder in der Schule, und auch die Kindergärten sind wieder in Normalbetrieb“, sagt Josef Hörndler, Leiter der Außenstelle der Bildungsdirektion in Waidhofen.

Auch die Lehrer haben fast alle ihren Dienst in der Schule wieder angetreten, zum Großteil nach nervenaufreibendem Online-Unterricht und aufwendigem Distance Teaching.

„Jene drei Lehrer in der Bildungsregion, die am Wochenende beim Lehrertesten ein positives Corona-Testergebnis zugestellt bekommen hatten, und weitere zwei Dutzend Lehrer mit K1-Status sind in Quarantäne, aber es ist kein Problem, sie zu ersetzen“, sagt Hörndler. Am Montag wurden den Kindern Merkblätter und Einverständniserklärungen für den Fall, dass es zu Coronavorfällen in der Schule kommen würde, mitgegeben. „Kinder, deren Eltern einverstanden sind, würden bei einem Coronafall in ihrer Klasse mittels Gurgeltest von einer fliegenden Testmannschaft getestet. Auch Lehrer können so getestet werden“, sagt Hörndler.

In der Folge würden die Tests in einem Labor ausgewertet und von der Gesundheitsbehörde weitere Schritte gesetzt. Zur Koordination der Schultests wurde ein Student an der Außenstelle der Bildungsdirektion eingestellt. Zur Maskenpflicht gibt es zahlreiche Elternanfragen. Hörndler: „Sie ist vom Ministerium ab zehn Jahren angeordnet, also Pflicht. Die Schulen schauen aber, dass es genügend Pausen gibt.“ Die Oberstufenschüler, außer den Maturaklassen, bleiben im Homeoffice. Am BRG Waidhofen startet der Schulbetrieb aufgrund eines autonom schulfreien Tages erst mit 9. Dezember.